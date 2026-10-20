Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Lãnh đạo các Bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia, khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Tham dự có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; đại diện các Sở, ngành và chính quyền xã Phú Trạch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự lễ khởi công.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do EVN làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 thực hiện quản lý dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Quy mô của 2 nhà máy gồm 4 tổ máy, tổng công suất hơn 3.000MW, tổng mức đầu tư 82.145 tỷ đồng.

Đây là các dự án trọng điểm, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, cả 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản hoàn thành và phát điện lên lưới điện quốc gia, sản lượng điện là 620 triệu kWh.

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II có tổng mức đầu tư hơn 40.120 tỷ đồng.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII, quy mô công suất hơn 1.600MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp.

Dự án vận hành theo hướng chuyển dịch cơ cấu nguồn điện chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Theo tiến độ dự kiến, tổ máy 1- Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với quy hoạch gồm 3 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Quảng Trạch II và Quảng Trạch III, hình thành một tổ hợp sản xuất điện quy mô lớn công suất hơn 4.500MW, có vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia.

“Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là công trình động lực có ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước”.