Khởi công Nhà máy điện gió Vân Canh 2 công suất 180 MW

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Ngày 7/11, tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2, có công suất 180 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.771 tỷ đồng. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định, an toàn và bền vững có ý nghĩa quan trọng. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã xác định yêu cầu thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, gắn với chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 khoảng 9.657 MW. Bên cạnh đó, tỉnh còn có hơn 100 dự án năng lượng tái tạo tiềm năng, với tổng công suất trên 32.000 MW.

Đến nay, toàn tỉnh có 85 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271 MW. Đây là cơ sở để Gia Lai tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có công suất thiết kế 180 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.771 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp sản lượng điện bình quân khoảng 623 triệu kWh mỗi năm. Dự án đã được đưa vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, việc khởi công dự án không chỉ đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình thi công, dự án sẽ thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp, vận tải, cung ứng vật tư và dịch vụ liên quan; khi đi vào vận hành sẽ bổ sung năng lực sản xuất điện, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Đối với hai xã Vân Canh và Canh Liên, dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển hạ tầng, dịch vụ, việc làm và sinh kế cho người dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Nhà đầu tư cần phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết, đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2028; đồng thời phối hợp triển khai đồng bộ các hạng mục đấu nối, truyền tải điện.

Đối với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực dự án; quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Chủ đầu tư được đề nghị ưu tiên sử dụng lao động địa phương phù hợp với yêu cầu công việc, thực hiện tốt việc an sinh xã hội. Tỉnh kỳ vọng Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 sẽ được triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần hình thành năng lực sản xuất mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, đại diện chủ đầu tư, sau dự án Vân Canh 2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai dự án Vân Canh 1 với quy mô tương tự. Tổng vốn đầu tư 2 dự án khoảng 15.000 tỉ đồng, công suất gần 360 MW. Chủ đầu tư dự kiến đưa Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vào vận hành cuối năm 2027, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Theo ông Đặng Thành Tâm, không chỉ mang ý nghĩa về phát triển năng lượng, dự án còn được kỳ vọng tao ra những tác động tích cực đối với kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án dự kiến tạo thêm cơ hội việc làm thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, vận tải, cung ứng và vật tư và những ngành nghề có liên quan.

Dịp này, Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền cùng các đơn vị đồng hành trao tặng thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho địa phương, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận Internet tại những khu vực còn khó khăn về hạ tầng viễn thông.

Trước đó vào ngày 16/6/2026, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định công nhận Công nhận Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền là tổ chức kinh tế để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2 tại xã Canh Liên.

Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Vững Bền được kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư mà Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang đã cam kết tại hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ đề xuất chấp thuận nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 (công suất 160 MW) và Vân Canh 2 (180 MW) vào ngày 26/3/2026.