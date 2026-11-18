Dự lễ khởi công có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đối tác và đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

2 dự án được triển khai trên địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, với tổng công suất thiết kế 84,5 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.181 tỷ đồng.

Trong đó, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 49,5 MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.569 tỷ đồng, sản lượng điện ước đạt hơn 110 triệu kWh/năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: Hà Duy

Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty CP Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 35 MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích khoảng 47 ha, trong đó hơn 30 ha mặt nước, sản lượng điện dự kiến đạt gần 59 triệu kWh/năm.

Đáng chú ý, 2 dự án được tính toán phương án sử dụng chung hạ tầng đấu nối và truyền tải điện 110kV, góp phần tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, tiết kiệm tài nguyên đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn, chủ đầu tư 2 dự án - khẳng định sẽ tập trung huy động nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Đồng thời, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng; góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo kế hoạch, Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông dự kiến phát điện thương mại vào tháng 5-2028; Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn đưa vào vận hành từ tháng 8-2028.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Việc triển khai 2 dự án có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ thi công, phấn đấu đưa các dự án vào vận hành trong năm 2028; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần quan tâm sử dụng lao động địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn trao tặng cho xã Bàu Cạn 2 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ người nghèo 60 triệu đồng. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, chủ đầu tư 2 dự án đã trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo ở xã Bàu Cạn (60 triệu đồng/căn) và 60 triệu đồng hỗ trợ người nghèo.

Cùng với đó, Công ty CP Chè Bàu Cạn hỗ trợ 35,6 triệu đồng cho 180 hộ nghèo xã Bàu Cạn để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.