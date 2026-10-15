Khởi công Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ công an tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tại buổi lễ. (Ảnh: ANH KHOA)

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân, tôn vinh đối với các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn tại Lễ khởi công. (Ảnh: ANH KHOA)

Công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn có hình lầu bát giác, với diện tích 44m2, nền lát gạch đỏ; khung cột bê-tông cốt thép, sơn giả gỗ, đắp vẽ hoa văn tinh xảo. Bia tưởng niệm, bàn thờ, lư hương được làm bằng đá xanh nguyên khối. Phần phía ngoài lầu bát giác, hệ thống hành lang, bậc lên xuống được lát đá xanh nguyên khối.

Phối cảnh công trình. (Ảnh: ANH KHOA)

Kinh phí để xây dựng công trình từ nguồn xã hội hóa và kinh phí tự nguyện đóng góp của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Lạng Sơn, Hội cựu Công an nhân dân tỉnh và dự kiến sẽ được hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 1/2027. Công trình sẽ góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao tặng những phần quà đến đại diện thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Trải qua hơn 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Lạng Sơn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ANH KHOA)

Trên mảnh đất quê hương Lạng Sơn, qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Lạng Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không quản ngại hy sinh đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo các Sở, ngành dự sự kiện. (Ảnh: ANH KHOA)

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng từng hạng mục, tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị nghiệp vụ phối hợp giám sát, quản lý chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công trình được thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả.