Khởi công mở rộng Quốc lộ 50, nối thông cửa ngõ với Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 50, đoạn từ ranh giới Thành phố Hồ Chí Minh đến vòng xoay Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Nhằm mở rộng cửa ngõ giao thông phía Đông Nam của tỉnh, tăng cường kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, ngày 10/11, UBND xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh khởi công Dự án Mở rộng Quốc lộ 50, đoạn từ ranh giới Thành phố Hồ Chí Minh đến vòng xoay Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng.

Dự án dài gần 2,3 km, được đầu tư mở rộng với quy mô 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 31 m, mặt đường bê tông nhựa, cùng hệ thống vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và báo hiệu đường bộ. Với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026–2028, khi hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên trục Quốc lộ 50, tăng cường kết nối giữa Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc Nguyễn Ngọc Anh, với lợi thế tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có nhiều điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến kết nối liên vùng, có ý nghĩa quan trọng để khai thác lợi thế vị trí và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Dự án mở rộng Quốc lộ 50 sẽ tạo sự liên thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường kết nối giữa các địa phương.

Điểm đáng chú ý của Dự án là tạo sự đồng bộ với công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 phía Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, dài khoảng 6,92 km, quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang 34 m, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Trong khi đó, đoạn tiếp nối qua địa bàn Tây Ninh hiện trạng có quy mô 2 làn xe, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

Việc mở rộng gần 2,3 km qua Cần Giuộc sẽ góp phần khắc phục sự chênh lệch về quy mô hạ tầng giữa hai địa phương, từng bước hình thành trục Quốc lộ 50 đồng bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Tây Ninh. Đây không chỉ là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn là cửa ngõ vận chuyển hàng hóa, kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa khu vực phía Đông Nam tỉnh Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với Quốc lộ 50, Dự án còn tăng khả năng kết nối với dự án ĐT.827E, tạo thuận lợi cho việc lưu thông giữa các địa phương và đi các tỉnh miền Tây. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, năng lực vận chuyển hàng hóa sẽ được cải thiện, góp phần giảm thời gian, chi phí lưu thông, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư.

Để công trình triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch UBND xã Cần Giuộc Nguyễn Ngọc Anh đề nghị các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn giám sát tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật; chú trọng chất lượng công trình và an toàn lao động.

Quốc lộ 50, tuyến giao thông cửa ngõ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có quy mô 2 làn xe, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Chủ đầu tư, các ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để người dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Cần Giuộc là địa bàn có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của tỉnh Tây Ninh. Hiện địa phương có 5 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 492 doanh nghiệp, trong đó có 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho hơn 66.000 lao động; toàn xã có 1.269 doanh nghiệp và 1.282 hộ kinh doanh; thu ngân sách 10 tháng đạt 475 tỷ đồng.

Không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ tại địa phương tiếp tục được mở rộng với 43 dự án thuộc nhiều lĩnh vực, tổng diện tích khoảng 2.900 ha. Trong đó, việc mở rộng Khu công nghiệp Long Hậu và triển khai các công trình giao thông liên vùng được kỳ vọng tiếp tục tăng khả năng thu hút đầu tư, kết nối sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Cùng đó, Cần Giuộc đã được công nhận đô thị loại III, định hướng phát triển thành trung tâm đô thị trong không gian liên kết với các địa bàn lân cận. Địa phương cũng đang hoàn tất lộ trình chuyển đổi từ xã lên phường. Ngày 5/11/2026, Hội đồng thẩm định của Bộ Nội vụ thống nhất Đề án thành lập 9 phường thuộc tỉnh Tây Ninh, trong đó có phường Cần Giuộc, trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay. Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc mở rộng Quốc lộ 50 không chỉ giải quyết yêu cầu về hạ tầng giao thông trước mắt mà còn góp phần nâng cao vai trò cửa ngõ của Cần Giuộc trong kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để địa phương khai thác lợi thế vị trí, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian đô thị trong thời gian tới.