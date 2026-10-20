Khởi công LNG Quảng Trạch II hơn 40.123 tỷ đồng, Quảng Trạch I phát điện lên lưới

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, có tổng công suất 3.015,8 MW với 4 tổ máy. Tổng mức đầu tư của cả hai dự án hơn 82.145 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, hai nhà máy dự kiến cung cấp trên 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Dự án LNG Quảng Trạch II có tổng vốn hơn 40.123 tỷ đồng

Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia. Ảnh EVN

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất thiết kế 1.612,8 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 806,4 MW, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 40.123 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Nguồn vốn tín dụng được đồng tài trợ bởi 4 ngân hàng trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Theo EVN, đến thời điểm khởi công, dự án đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích và lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng (EPC).

Về tiến độ, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030, trong khi tổ máy số 2 dự kiến vận hành thương mại vào tháng 4/2030.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia thuộc Quy hoạch Điện VIII, được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống.

Quảng Trạch I đã phát 620 triệu kWh lên lưới điện quốc gia

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh báo cáo tình hình thực hiện dự án. Ảnh EVN

Cùng với việc khởi công dự án LNG Quảng Trạch II, EVN công bố kết quả phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Nhà máy sử dụng nhiên liệu than, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW, mỗi tổ máy có công suất 701,5 MW.

Theo thông tin từ EVN, đến nay, hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành, phát lên lưới điện quốc gia tổng sản lượng 620 triệu kWh.

Đây là kết quả phát điện được công bố tại thời điểm tổ chức sự kiện, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nhà máy đã chính thức vận hành thương mại.

Tại lễ khởi công, EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 cùng các nhà thầu tập trung nguồn lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tuân thủ các yêu cầu về môi trường và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Việc triển khai đồng thời hai dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được kỳ vọng bổ sung nguồn cung điện quy mô lớn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới.