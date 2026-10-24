Khởi công khu nhà ở xã hội gần 3.000 căn

Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng có 6 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 29 tầng, 2 tòa chung cư thương mại cao 30 tầng, cùng công trình thương mại, dịch vụ, phụ trợ.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư huy động đủ nguồn lực, thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Ông Lý cũng yêu cầu chủ đầu tư công khai quy trình, điều kiện, giá bán, giá thuê và tiến độ tiếp nhận hồ sơ thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện quy định. Ngăn chặn môi giới trái phép, thu tiền sai quy định, ‘bán suất’ và trục lợi chính sách.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở ngành phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, giám sát tiến độ, chất lượng, đối tượng thuê, mua.

Theo ông Lý, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ được giao chỉ tiêu phát triển 13.250 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. ​Để thực hiện, thành phố phải chuẩn bị quỹ đất thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, thủ tục thông suốt và nhà đầu tư đủ năng lực. ​Kết quả cần được đo bằng nhà ở hoàn thành, người dân tiếp cận được và chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Dự án nhà ở xã hội phường Cái Răng thuộc khu vực Yên Trung, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ, do Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2.940 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Dự kiến bàn giao nhà trước tháng 5/2030.