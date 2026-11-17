Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố, có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ: Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Văn Khắc Thành, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đông đảo đại biểu.

Phối cảnh dự án.

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023. Dự án được triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được UBND huyện Yên Phong phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Công trình gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420 m², với 810 căn hộ cho thuê khép kín. Các căn hộ được bố trí thang máy, trang thiết bị và nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động. Cùng với các khối nhà ở, dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ, gồm nhà trẻ, khu vực để xe, cây xanh, mặt nước và khu thể dục thể thao. Những hạng mục này hướng tới hình thành không gian sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ, rèn luyện sức khỏe của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, thành phố xác định phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đô thị bền vững. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng để các dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ thi công; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; chú trọng an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu vực xây dựng.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình và quyền lợi của người thuê nhà lên hàng đầu; bảo đảm các căn hộ có chất lượng phù hợp, giá thuê hợp lý, việc quản lý, khai thác công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách. Mỗi căn hộ khi bàn giao cần thực sự trở thành nơi ở ổn định, giúp người lao động an tâm lập nghiệp, gắn bó và xây dựng tương lai.

Đối với các sở, ban, ngành của thành phố, cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương, kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, xử lý những khó khăn phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, bảo đảm khu nhà ở có thể đưa vào khai thác thuận lợi, hiệu quả khi hoàn thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để dự án được triển khai.

Đồng chí nhấn mạnh, dự án cần được triển khai với tinh thần tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản phát sinh, qua đó giảm giá thuê nhà, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân, người lao động. Công trình phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, công năng sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố Bắc Ninh, trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân.

Đơn vị thi công bố trí phương tiện thi công dự án.

Về tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dự án; các cơ quan chuyên môn quan tâm nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, bố trí các không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng một, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Mục tiêu là xây dựng không chỉ nơi ở mà còn tạo lập môi trường sống có chất lượng, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp vào sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.