Khởi công khu nghỉ dưỡng với 100 biệt thự tại Vĩnh Hy, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 25-9, Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (thành viên Tập đoàn BIM) khởi công dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có quy mô khoảng 60ha, gồm 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng các hạng mục nhà hàng, spa và công trình dịch vụ.

Dự án nằm tại khu vực biển Vĩnh Hy, giáp Vườn quốc gia Núi Chúa - nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2021.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ

Theo chủ đầu tư, dự án được quy hoạch theo địa hình tự nhiên, hạn chế tác động đến cảnh quan. Các công trình được thiết kế nương theo đường đồng mức, tổ chức theo các tầng địa hình từ thung lũng, sườn dốc đến khu vực hướng biển.

Kiến trúc được giới thiệu có sự kết hợp giữa phong cách đương đại với cảm hứng từ văn hóa Chăm và kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chất lượng và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, không đánh đổi môi trường để chạy theo tiến độ.

Tỉnh kỳ vọng dự án góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải).

Lễ khởi công khu nghỉ dưỡng 100 biệt thự tại Vĩnh Hy, tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho rằng việc phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn tài nguyên. Địa phương kỳ vọng dự án tạo thêm việc làm, ưu tiên lao động tại chỗ và thúc đẩy tiêu thụ các sản vật địa phương.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy là dự án du lịch quy mô lớn tiếp theo được triển khai tại khu vực Vĩnh Hy.