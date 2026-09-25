Khởi công Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy

Sáng 25-9, tại xã Vĩnh Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, thành viên Tập đoàn BIM, tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Đến dự có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ); lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được triển khai tại xã Vĩnh Hải do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam làm chủ đầu tư. Theo định hướng, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, cùng hệ thống nhà hàng, spa và các công trình dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng chí Lâm Đông và đồng chí Trịnh Minh Hoàng tặng hoa chúc mừng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại lễ khởi công.

Dự án được định hướng phát triển dựa trên đặc trưng cảnh quan núi, rừng và biển của khu vực Vĩnh Hy. Trong phương án nghiên cứu, các công trình kiến trúc được bố trí theo địa hình, đường đồng mức nhằm tạo sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Chủ đầu tư hướng đến hình thành khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, kết hợp yếu tố kiến trúc hiện đại với văn hóa bản địa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp cho du lịch Khánh Hòa, đồng thời tạo thêm việc làm, nhu cầu đào tạo nhân lực dịch vụ và cơ hội cho các đơn vị cung ứng, hộ kinh doanh tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng cho biết, Vĩnh Hy có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nằm gần Vườn Quốc gia Núi Chúa - khu vực thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Vì vậy, việc triển khai dự án không chỉ đặt ra yêu cầu về chất lượng sản phẩm du lịch mà còn phải đặc biệt chú trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái của khu vực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận Tập đoàn BIM đã gắn bó với vùng đất Ninh Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, trong gần 2 thập kỷ, từ sản xuất muối tại Quán Thẻ đến đầu tư năng lượng tái tạo và phát triển các điểm đến nghỉ dưỡng. Tỉnh kỳ vọng dự án khi hoàn thành sẽ bổ sung sản phẩm du lịch chất lượng cao, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Vĩnh Hải và tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hải tặng hoa chúc mừng.

Để dự án được triển khai đúng định hướng và quy định, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch, hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường và an toàn. Đặc biệt, từng hạng mục phải thích ứng với địa hình, hạn chế những can thiệp không cần thiết, kiểm soát tác động đến cảnh quan; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người lao động trong suốt quá trình triển khai dự án.

Các vị đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công.

Đại diện chủ đầu tư trao bảng tượng trưng tặng 50 suất quà Trung thu cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Hải.

Đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chất thải và an toàn công trường; không đánh đổi môi trường, sự ổn định của địa hình để chạy theo tiến độ, mọi quyết định kỹ thuật phải dựa trên dữ liệu chuyên môn và điều kiện thực tế. Các sở, ngành, chính quyền xã Vĩnh Hải và cơ quan liên quan cần hướng dẫn, giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để dự án triển khai bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật; đồng thời giám sát việc thực hiện các cam kết về quy hoạch, môi trường, an ninh, trật tự và lợi ích cộng đồng.