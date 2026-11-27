Theo ông Trần Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Thành Đô, Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity được xây dựng trên khu đất 58,42 ha, trong đó 43,17 ha là đất sản xuất công nghiệp. Khu sản xuất chính rộng hơn 30 ha, gồm ba xưởng hàn, sơn và lắp ráp với tổng diện tích sàn gần 200.000 m².

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hoà Liên.

Nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, với mức độ tự động hóa cao tại các công đoạn then chốt. Trong đó, công đoạn sơn sử dụng robot tự động; dây chuyền hàn thân xe và lắp ráp được trang bị, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi chiếc xe trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Các mẫu xe lắp ráp tại nhà máy thuộc nhóm công nghệ mới, gồm xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Đây là dòng xe sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ đảm nhiệm chức năng phát điện. Nhà máy hướng tới phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 60%.

Nhà máy có công suất thiết kế 40 xe/giờ, tương đương sản lượng dự kiến 150.000 xe mỗi năm. Chiếc xe đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào quý IV/2028. Tân Thành Đô ưu tiên tuyển dụng, đào tạo người lao động của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung; nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động.

Khu liên hợp được quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao để giảm tác động đến môi trường. Hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà được tính đến ngay từ khâu thiết kế. Nhà máy nằm liền kề Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cách cảng Liên Chiểu đang xây dựng khoảng 13 km, cách cảng Tiên Sa khoảng 27 km nên thuận lợi cho việc nhập linh kiện và xuất xe thành phẩm.

Phối cảnh Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam, thành phố định hướng Cụm công nghiệp Hòa Liên là nơi thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ. Dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô NewCity là bước cụ thể hóa định hướng này; đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và kết nối với chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô toàn cầu.

“Thành phố kỳ vọng dự án trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Đà Nẵng, thu hút các nhà đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng; tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia chuỗi cung ứng và nâng tỷ lệ nội địa hóa; tạo thêm việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách khi đi vào hoạt động. Thành phố cũng mong muốn dự án là hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng”, ông Lê Quang Nam chia sẻ.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; quan tâm tuyển dụng, đào tạo nhân lực địa phương, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.