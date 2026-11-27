Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng dự

Dự án triển khai trên tổng diện tích 58,42ha, công suất thiết kế 40 xe/giờ, sản lượng 150.000 xe/năm. Nhà máy lắp ráp các dòng xe hybrid, xe thuần điện (EV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Theo dự kiến, chiếc xe đầu tiên sẽ xuất xưởng vào quý IV/2028.

Nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa cao ở các công đoạn then chốt như xưởng sơn vận hành bằng robot; dây chuyền hàn thân xe và dây chuyền lắp ráp được hoàn thiện, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi xe trước khi xuất xưởng đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Khu liên hợp được quy hoạch, xây dựng theo tiêu chuẩn nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm tác động đến môi trường, đồng thời tích hợp hệ thống quản lý năng lượng thông minh và điện mặt trời mái nhà ngay từ khâu thiết kế.

Hướng tới xuất khẩu trên nền tảng kinh nghiệm sản xuất và thị trường quốc tế của đối tác chiến lược, dự án đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa trên 60%. Theo Tập đoàn Tân Thành Đô, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 1.500 lao động, ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Đà Nẵng cùng các tỉnh miền Trung.

Các đại biểu chúc mừng dự án mới. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao việc Tập đoàn Tân Thành Đô lựa chọn Đà Nẵng để đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng định hướng Cụm công nghiệp Hòa Liên trở thành địa bàn thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện, phụ tùng, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án là bước cụ thể hóa định hướng này, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và kết nối với chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô toàn cầu.

Thành phố kỳ vọng dự án trở thành một trong những hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Đà Nẵng với các đóng góp trọng tâm. Đó là thu hút thêm các nhà đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng; tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia chuỗi cung ứng và nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Dự án sẽ tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, nguồn thu ngân sách khi đi vào hoạt động và trở thành hình mẫu về công nghiệp xanh, sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân lực địa phương, nhất là nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi.

Chủ đầu tư trao 500 triệu đồng vào quỹ an sinh xã hội phường Liên Chiểu. Ảnh: TRỌNG HUY