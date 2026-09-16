Khởi công Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C quy mô gần 2.000 tỷ đồng

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: bacninh.gov.vn

Dự án hứa hẹn mở rộng động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam sông Đuống, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C quy mô 196 ha, tổng vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng, triển khai tại 2 phường Thuận Thành và Trí Quả. Dự án nằm trên trục kết nối quốc lộ 17, 18 và đường Vành đai 4; thuận lợi tiếp cận Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và cửa khẩu phía Bắc. Khu công nghiệp cách sân bay quốc tế Gia Bình khoảng 11 km, tạo thêm triển vọng kết nối hàng không và logistics cho khu vực.

Đến nay, dự án hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 83 ha; công tác san nền, đường giao thông nội bộ và các gói thầu hạ tầng đang được triển khai. Khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải tập trung, công suất 4.400 m³/ngày đêm, áp dụng dây chuyền kết hợp hóa lý và sinh học nhằm xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn, tiếp nhận theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

Theo đại diện chủ đầu tư khoảng 50 ha đất dự kiến sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp trong quý IV/2026. Dự án ưu tiên các ngành điện tử, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, máy móc thiết bị, linh kiện, phụ tùng hàng không và công nghiệp hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Trần Huy Phương khẳng định, Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu mới với không gian phát triển được mở rộng, tầm vóc và vị thế ngày càng được nâng lên. Mục tiêu của Bắc Ninh không chỉ là phát triển nhanh, mà phải phát triển nhanh và bền vững; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên những dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa.

Trong định hướng đó, Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C là một bước đi cụ thể. Bắc Ninh kỳ vọng dự án không chỉ tạo dựng hạ tầng công nghiệp hiện đại mà còn trở thành điểm đến của những nhà đầu tư chất lượng; góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, mở rộng động lực tăng trưởng về phía Nam sông Đuống và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Bắc Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng diện tích cây xanh, hướng tới xây dựng khu công nghiệp xanh, sinh thái. Chủ động thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghệ số và các ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh các thủ tục thuộc thẩm quyền; quan tâm đời sống Nhân dân, bảo đảm sản xuất khu vực lân cận; phối hợp với nhà đầu tư phát triển nhà ở, dịch vụ và các thiết chế cần thiết phục vụ người lao động.

Bắc Ninh cam kết tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, không để những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước trở thành điểm nghẽn đối với doanh nghiệp; đề nghị nhà đầu tư thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết đã đề ra.