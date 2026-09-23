Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2 quy mô hơn 208ha

Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 được định hướng trở thành một không gian công nghiệp đa ngành mới tại Quế Võ, Bắc Ninh. (Ảnh: CĐT)

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2 vừa được khởi công tại phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, với quy mô 208,54ha và tổng vốn đầu tư trên 2.779 tỷ đồng.

Dự án có vị trí tiếp giáp, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 17, thuận tiện kết nối Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18. Khu công nghiệp cách trung tâm thành phố Hà Nội 50km và sân bay quốc tế Nội Bài 46km.

Theo định hướng, Quế Võ III - Phân khu 2 được phát triển thành khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án hướng tới thu hút các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, công nghiệp sạch, công nghệ cao và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Bắc Ninh.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ, đồng thời đóng góp vào nguồn thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, trong giai đoạn tới, phát triển công nghiệp của địa phương không chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Bắc Ninh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ thi công; đồng thời chủ động thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, địa phương sẽ phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, quan tâm đời sống người dân và phát triển nhà ở, dịch vụ, các thiết chế cần thiết phục vụ người lao động và nhân dân trong khu vực.