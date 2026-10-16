Khởi công khu công nghiệp Green One, định hình không gian sản xuất công nghiệp xanh và thông minh tại Hưng Yên

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 16/10, Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên, thành viên Tổng công ty Viglacera - CTCP, tổ chức khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 1 - Giai đoạn 1 (tên thương mại Green One), tại xã Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hưng Yên, cho biết theo quy hoạch, Khu công nghiệp số 01 có tổng diện tích 258,82ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, gắn hạ tầng đồng bộ với các giải pháp xanh và quản trị thông minh. Dự án được phân thành 2 giai đoạn triển khai: giai đoạn 1 có diện tích 216,17ha, tổng vốn đầu tư 2.325,68 tỷ đồng; giai đoạn 2 quy mô 42,65ha.

Nằm tại khu vực nút giao Yên Mỹ, tiếp giáp cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và kết nối các tuyến ĐT.382, ĐT.382B, Green One có điều kiện thuận lợi để tiếp cận Thủ đô Hà Nội, cảng biển quốc tế Hải Phòng và các trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc, góp phần quan trọng hỗ trợ công tác tổ chức vận tải, lưu thông hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu của các nhà đầu tư. Vị trí gần Hà Nội cũng tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn nhân lực kỹ thuật, hệ thống đào tạo và các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Green One. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dự án dành tới 30,47ha (tương đương 14,09% diện tích giai đoạn 1) cho hệ thống cây xanh, mặt nước; Áp dụng hệ thống điều hành thông minh, camera an ninh toàn khu, giải pháp chiếu sáng thông minh điều khiển tự động theo thời gian thực kết hợp khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái…

Green One cũng tích hợp trọn vẹn mô hình “Sản xuất-An cư-Tiện ích”, quy hoạch đồng bộ với khu nhà ở xã hội dành cho công nhân quy mô 8,5ha và khu lưu trú dành cho chuyên gia 1,8ha, bảo đảm môi trường sống tiện nghi, an toàn; Tích hợp trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cơ sở đào tạo nghề và không gian thử nghiệm công nghệ ngay tại khu dịch vụ nội khu.

Các lĩnh vực trọng tâm xúc tiến đầu tư gồm công nghiệp bán dẫn, điện-điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Định hướng này tạo cơ sở hình thành cộng đồng doanh nghiệp có khả năng liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Dự kiến khi lấp đầy, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và lan tỏa giá trị cộng hưởng tới chuỗi dịch vụ phụ trợ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bày tỏ kỳ vọng, với vị trí thuận lợi, định hướng phát triển phù hợp và sự quyết tâm của chủ đầu tư, dự án sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên.

“Về lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đã quy hoạch phát triển 67 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 23.000ha và 125 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 8.000ha. Việc khởi công Dự án Khu công nghiệp số 1 ngày hôm nay sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo", lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chia sẻ.

Với “Khu công nghiệp Green One”, Viglacera kiến tạo tại đây một không gian sản xuất thông minh, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững (ESG), như dành tới 14,09% diện tích giai đoạn 1 cho hệ thống cây xanh, mặt nước.