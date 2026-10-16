Khởi công khu công nghiệp công nghệ cao hơn 2.300 tỷ đồng tại Hưng Yên

Dự án do Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên làm chủ đầu tư, có quy mô giai đoạn 1 trên 216 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.326 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong bối cảnh Hưng Yên vừa công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao và logistics, đồng thời tăng cường kết nối sản xuất trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 01.

Tại lễ khởi công, ông Lê Quang Hòa - Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc triển khai dự án Khu công nghiệp số 01 góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành và chính quyền hai xã Yên Mỹ, Xuân Trúc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, bảo đảm các quy định và tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát huy vai trò đầu mối, chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh, phát huy tối đa hiệu quả dự án, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối cảnh dự án.

Theo định hướng quy hoạch, tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp được dành để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo cùng các lĩnh vực ưu tiên theo quy định. Dự án cũng bố trí quỹ đất tối thiểu 20 ha hoặc 5% diện tích khu công nghiệp để tiếp nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao.

Các ngành được ưu tiên xúc tiến đầu tư gồm bán dẫn, điện - điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Định hướng này nhằm tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái sản xuất có tính liên kết, tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp tại địa phương. Theo chủ đầu tư, khi khu công nghiệp được lấp đầy, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động, đồng thời mở rộng nhu cầu đối với các dịch vụ phụ trợ tại địa phương.