Khởi công Khu công nghiệp Capella Quảng Trị, vốn đầu tư hơn 1.152 tỷ đồng

Sáng 29/10, tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị - thành viên của Công ty Cổ phần Bất động sản Capella (Capella Land) - chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Capella Quảng Trị. Dự án có quy mô hơn 220 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.152 tỷ đồng.

Khu công nghiệp hiện đại, đa ngành, giao thông thuận lợi

Khu công nghiệp (KCN) Capella Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 5/1/2026.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Capella Quảng Trị.

Dự án nằm cạnh trục hành lang kinh tế Đông - Tây thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, khu vực được định hướng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn tới.

Nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, KCN Capella Quảng Trị có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông liên vùng và các đầu mối vận tải quan trọng, gồm các cảng biển trọng điểm như Cảng quốc tế Mỹ Thủy, Cảng Hòn La, Cảng Vũng Áng; các sân bay Đồng Hới, Quảng Trị, Phú Bài và Đà Nẵng; cùng mạng lưới cửa khẩu quốc tế kết nối với Lào và các nước tiểu vùng sông Mekong. Bên cạnh đó, khu vực dự án có địa hình cao tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thuận lợi cho phát triển hạ tầng công nghiệp ổn định và lâu dài.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tại lễ khởi công KCN Capella Quảng Trị.

Dự án được quy hoạch theo định hướng khu công nghiệp hiện đại, đa ngành, chú trọng phát triển xanh và bền vững. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh hai dự án tại Quảng Trị là KCN Cam Liên (450 ha) và KCN Capella Quảng Trị (220,47 ha), Capella Land đã và đang phát triển nhiều dự án hạ tầng công nghiệp trên cả nước. Các dự án được Capella Land đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp uy tín đã lựa chọn các khu, cụm công nghiệp do Capella Land phát triển để triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kỳ vọng trở thành điểm đến của doanh nghiệp có năng lực

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung quỹ đất công nghiệp, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp và mở rộng dư địa phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công.

"Tỉnh kỳ vọng KCN Capella Quảng Trị không chỉ được xây dựng đồng bộ về hạ tầng, mà còn trở thành điểm đến của những doanh nghiệp có năng lực, những dự án có công nghệ phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và thân thiện với môi trường" - ông Lê Đức Tiến nói.

Để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng phải thực sự đồng hành, chủ động phục vụ và chịu trách nhiệm về tiến độ giải quyết công việc; chủ đầu tư phải biến cam kết đầu tư thành tiến độ thực tế, chất lượng công trình và hiệu quả khai thác lâu dài; phát triển khu công nghiệp phải gắn chặt với lợi ích của người dân và chiến lược phát triển tổng thể của tỉnh.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và quyết tâm của chủ đầu tư, KCN Capella Quảng Trị sẽ được triển khai thuận lợi, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Ông Bùi Đình Chiên, Tổng Giám đốc Capella Land kiêm Chủ tịch HĐQT Capella Quảng Trị cho biết, lễ khởi công KCN Capella Quảng Trị là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp của Capella Land tại miền Trung, đồng thời khẳng định mong muốn trở thành đối tác tin cậy, đồng hành có trách nhiệm cùng tỉnh Quảng Trị.Ông Bùi Đình Chiên, Tổng Giám đốc Capella Land kiêm Chủ tịch HĐQT Capella Quảng Trị.Capella Land cam kết tập trung nguồn lực, triển khai dự án nghiêm túc, tuân thủ quy định pháp luật, chú trọng chất lượng công trình và tiến độ đầu tư; đồng thời phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương để hướng tới hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, hài hòa với trách nhiệm đối với môi trường.