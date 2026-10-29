Khởi công Khu công nghiệp Capella Quảng Trị quy mô hơn 220 ha

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị do Công ty cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị, thành viên của Công ty cổ phần Bất động sản Capella (Capella Land) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 220,47 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.152 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Chiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Capella, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị cho biết, dự án được định hướng phát triển thành khu công nghiệp hiện đại, đa ngành, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng các yếu tố xanh và bền vững. Việc triển khai dự án không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu về hạ tầng sản xuất của các doanh nghiệp mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Khu công nghiệp nằm tại xã Nam Cửa Việt, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trên trục Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là khu vực được tỉnh định hướng phát triển công nghiệp, logistics và các dịch vụ hỗ trợ, gắn với hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế và mạng lưới giao thông liên vùng.

Với vị trí này, Khu công nghiệp Capella Quảng Trị có điều kiện kết nối với các đầu mối giao thông quan trọng như Cảng quốc tế Mỹ Thủy, Cảng Hòn La, Cảng Vũng Áng; các cảng hàng không Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng và Cảng hàng không Quảng Trị đang được đầu tư xây dựng. Đồng thời, dự án có khả năng kết nối với các cửa khẩu quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và thương mại với Lào cùng các nước trong khu vực.

Ông Bùi Đình Chiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Capella kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị, phát biểu tại lễ khởi công Dự án. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Theo chủ đầu tư, dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và những ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường.

Đây là dự án khu công nghiệp thứ hai được Capella Land triển khai tại Quảng Trị trong năm 2026, sau Khu công nghiệp Cam Liên có diện tích 450 ha, được khởi công vào tháng 1/2026. Với hai dự án có tổng diện tích gần 671 ha, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng công nghiệp tại địa phương, góp phần bổ sung quỹ đất phục vụ sản xuất và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, việc triển khai Khu công nghiệp Capella Quảng Trị không chỉ có ý nghĩa bổ sung hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, từng bước hiện thực hóa định hướng đưa Quảng Trị trở thành cửa ngõ kết nối giữa Hành lang kinh tế Đông - Tây với Biển Đông.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Trị có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối với các cửa khẩu quốc tế, cảng biển và thị trường khu vực. Tuy nhiên, những lợi thế này chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi được chuyển hóa thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, năng lực sản xuất, dịch vụ logistics hiệu quả và môi trường đầu tư hấp dẫn.

Thực hiện định hướng phát triển “Vươn Đông, tỏa Tây”, tỉnh Quảng Trị xác định phát triển hạ tầng là nền tảng, công nghiệp là động lực, logistics là cầu nối và chất lượng môi trường đầu tư là yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh. Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được định hướng trở thành không gian phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ ven biển, gắn kết với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Capella Quảng Trị. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho rằng, hiệu quả của Khu công nghiệp Capella Quảng Trị không chỉ được đánh giá bằng diện tích đất hay tổng vốn đầu tư đăng ký, mà quan trọng hơn là khả năng thu hút các dự án sản xuất thực chất, tạo việc làm có chất lượng, gia tăng giá trị sản xuất, đóng góp ngân sách và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đặc biệt, cần thực hiện hiệu quả cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” theo chỉ đạo của tỉnh; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Capella Quảng Trị tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chủ động xúc tiến đầu tư, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, phát triển khu công nghiệp phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội và lợi ích của người dân. Chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở đào tạo xây dựng phương án đào tạo nghề, kết nối việc làm, tạo điều kiện để lao động địa phương tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng và người đứng đầu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.