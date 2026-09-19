Khởi công khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường 13,7km sông Hồng

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án “Khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường từ sông Hồng qua Miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến, khơi thông dòng sông trên địa bàn xã Ô Diên”. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và chính quyền xã Ô Diên đã chủ động báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề xuất triển khai dự án khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn.

Đến ngày 10/12/2025, dự án “Khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường từ sông Hồng qua Miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến, khơi thông dòng sông trên địa bàn xã Ô Diên chảy ra sông Nhuệ” đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 13,7km, gồm hai nhánh kênh, chia thành ba phân đoạn, kết nối từ sông Hồng qua kênh Bá Giang, cống Trúng Đích, kênh T4, T4-T3 và các đoạn 6, 7, 8, trước khi chảy ra sông Nhuệ tại làng Đăm.

Các phương tiện, máy móc sẵn sàng thi công tại lễ khởi công Dự án khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Ô Diên. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Dòng kênh có mặt cắt từ 20 đến 30m, năng lực tiêu thoát nước khoảng 26m³/giây. Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng hệ thống cống riêng, tách khỏi lòng kênh. Dự án cũng xây mới, nâng cấp 45 công trình gồm cống điều tiết, cống tiêu, cụm tràn, cầu máng và các công trình phụ trợ.

Đáng chú ý, trong phạm vi 5m dọc mỗi bờ kênh sẽ bố trí đường quản lý, vận hành kết hợp đường dạo, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Riêng khu vực hành lang kênh T4 sát đường Vành đai 4 hình thành gần 3,3ha không gian xanh với đường bộ hành, đồi cỏ, cây phong linh và hệ thống chiếu sáng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Dự án có tổng mức đầu tư 1.881 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Công trình được kỳ vọng góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng, cải thiện cảnh quan và tạo thêm không gian xanh cho khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, đây là dự án có quy mô lớn, nguồn vốn lớn, vì vậy yêu cầu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện phải được đặt lên hàng đầu.

Địa phương yêu cầu Ban Quản lý dự án bám sát hiện trường, quản lý chặt chẽ, minh bạch, chủ động tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, không khoán trắng cho nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Ô Diên. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công được yêu cầu tập trung nhân lực, vật lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thi công, cần có phương án che chắn, điều tiết giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Các phòng, ban của xã và thôn, tổ dân phố trong vùng dự án được yêu cầu phối hợp với chủ đầu tư, kịp thời lắng nghe, giải thích và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

DIỆU THƯƠNG