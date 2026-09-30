Khởi công hơn 46km đường Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai

Sáng 30/9, theo tin từ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án thành phần 2-2 xây dựng hơn 46km phần tuyến đường thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn Đồng Nai chính thức được khởi công. Đây là một trong những dự án giao thông quy mô lớn, có vai trò mở thêm trục kết nối liên vùng, tăng khả năng liên thông giữa Đồng Nai với TP.HCM và Tây Ninh.

Máy móc, thiết bị tập kết để đẩy nhanh thi công đường Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai.

Theo quy hoạch, tuyến thuộc dự án thành phần 2-2 qua địa bàn Đồng Nai có chiều dài hơn 46km, điểm đầu tại Km 18+480, thuộc xã Xuân Đường và điểm cuối tại Km 64+630, khu vực xã Thường Tân, TP.HCM, bao gồm cả cầu Thủ Biên. Theo quyết định phê duyệt dự án của UBND TP Đồng Nai, Dự án thành phần 2-2 có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, Vành đai 4 TP.HCM đi qua địa bàn TP.HCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, có tổng chiều dài hơn 200km. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất vùng Đông Nam Bộ, được kỳ vọng hình thành thêm một trục giao thông vành đai quan trọng, tăng khả năng kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp và đầu mối giao thông lớn trong vùng.

Riêng đoạn qua địa bàn Đồng Nai được triển khai thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1-2 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Đồng Nai được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Dự án thành phần 2-2 xây dựng tuyến cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, bao gồm cầu Thủ Biên, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trước đó, dự án thành phần 1-2 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Đồng Nai thuộc dự án đường Vành đai 4 cũng đã được khởi công, tạo tiền đề triển khai đồng bộ toàn dự án trên địa bàn. Để triển khai dự án đường Vành đai 4 qua địa bàn, TP Đồng Nai phải thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng hơn 443ha đất trên địa bàn 9 xã, phường. Riêng giai đoạn 1 có diện tích hơn 302ha.

Theo ông Phạm Quang Đĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, đến nay tổng diện tích mặt bằng giai đoạn 1 đã được bàn giao hơn 235ha, đạt gần 80% tổng diện tích cần thực hiện. Trong thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung xử lý các vị trí còn vướng mắc. Một trong những yêu cầu được đặt ra là hạn chế tình trạng mặt bằng "da beo", không liền khoảnh, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Phối cảnh một đoạn dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo lãnh đạo TP Đồng Nai, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai đồng bộ các hạng mục của dự án. Việc bàn giao mặt bằng theo từng khu vực, bảo đảm tính liền mạch sẽ giúp nhà đầu tư và các đơn vị thi công chủ động tổ chức công trường, hạn chế phải thi công cầm chừng hoặc chia nhỏ phạm vi triển khai.

Đánh giá về tiến độ dự án, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho rằng, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội và Chính phủ cho phép triển khai song song công tác giải phóng mặt bằng với các thủ tục đầu tư, thi công.

Theo ông Nguyễn Văn Út, với việc dự án thành phần 1-2 được thành phố khởi công cuối tháng 6/2026 và dự án thành phần 2-2 khởi công cuối tháng 9/2026, đến nay dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ triển khai dự án.

Khi tuyến thuộc dự án thành phần 2-2 hoàn thành, cùng với các hạng mục đường gom, đường bên và cầu Thủ Biên, dự án đường Vành đai 4 qua Đồng Nai sẽ hình thành thêm một trục giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng và tạo dư địa phát triển mới cho khu vực.