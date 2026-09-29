Khởi công hai cầu vượt sông Đồng Nai

Mở thêm hai trục kết nối

Sáng 29/9, UBND TP. Đồng Nai phối hợp UBND TP.HCM tổ chức khởi công dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Cả hai công trình đều bắc qua sông Đồng Nai, được xác định là những dự án hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics. Cả hai dự án do Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) làm chủ đầu tư.

Các đơn vị và địa phương phát lệnh khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng

Cầu Cát Lái có tổng chiều dài 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ), vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Công trình kết nối khu vực phường Cát Lái, TP.HCM với khu vực Nhơn Trạch thuộc TP Đồng Nai.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM. Điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại khu vực xã Đại Phước, TP. Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 24.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, cầu Long Hưng dài khoảng 9,8km, được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 12.700 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại phường Long Phước, TP.HCM và điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc địa bàn TP. Đồng Nai.

Phối cảnh Cầu Cát Lái

Phối cảnh cầu Long Hưng

Theo phương án được thống nhất, phần cầu của hai dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đối với phần đường dẫn, địa phương nơi công trình đi qua chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách.

Theo kế hoạch, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2029.

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai phát biểu tại lễ khởi công

Ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai, cho biết hai công trình hạ tầng giao thông nói trên có vai trò chiến lược trong kết nối TP.HCM và TP. Đồng Nai.

Theo ông Thủy, các công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành.

Do có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và điều kiện thi công phức tạp, quá trình triển khai hai dự án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và nhà thầu.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng.

Người dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu Cát Lái

“Ban quản lý sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan tập trung xử lý khó khăn, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm và đồng bộ để các đơn vị tổ chức thi công liên tục, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động”, ông Thủy nhấn mạnh.

Không còn "đò giang cách trở"

Việc cầu Cát Lái chính thức khởi công sau nhiều năm chờ đợi khiến nhiều người dân xã Đại Phước không giấu được niềm vui. Với họ, cây cầu không chỉ mở thêm một tuyến giao thông mà còn được kỳ vọng chấm dứt cảnh chen chúc, chờ đợi mỗi lần qua phà Cát Lái.

Bà Nguyễn Thị Lý, ngụ xã Đại Phước, cho biết người dân đã nghe thông tin về dự án cầu Cát Lái từ nhiều năm nay nhưng chưa biết thời điểm nào công trình được triển khai.

“Nay nghe tin cầu chính thức khởi công, bà con ở đây vui lắm. Chúng tôi mong cây cầu sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn”, bà Lý chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lý mong muốn nhà nước sớm hoàn thành việc xây dựng cầu Cát Lái để người dân lưu thông thuận tiện

Theo bà Lý, vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, tết, tình trạng ùn ứ tại khu vực phà Cát Lái thường xuyên xảy ra. Có thời điểm dòng xe kéo dài từ khu vực chợ Phước Lý đến cầu Cát Lái hàng kilomet. Người dân phải chờ đợi nhiều giờ, thậm chí đến tối muộn giao thông mới trở lại bình thường.

Ông Giang Chiến Thắng, ngụ xã Đại Phước, là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình giải phóng mặt bằng dự án, cho biết người dân địa phương rất ủng hộ việc xây dựng cầu Cát Lái.

“Để phà hoạt động như hiện nay rất bất cập. Người bình thường đi lại đã mất nhiều thời gian, còn người bệnh, người già qua phà càng vất vả. Có cây cầu thì việc đi lại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Thắng nói.

Nhiều hộ gia đình đã bàn giao xong mặt bằng cho nhà nước triển khai thi công cầu Cát Lái

Ghi nhận tại khu vực triển khai dự án cầu Cát Lái, các cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc, kiểm đếm và thực hiện các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân đã bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Đối với người dân Đại Phước, cây cầu được chờ đợi không chỉ bởi nhu cầu đi lại mà còn là kỳ vọng về một diện mạo mới cho khu vực. Khi cầu Cát Lái hoàn thành, việc kết nối với TP.HCM sẽ thuận lợi hơn, đồng thời mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ và đô thị cho khu vực phía Đông thành phố Đồng Nai.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng được kỳ vọng tạo thêm hai trục giao thông vượt sông Đồng Nai, tăng cường liên kết giữa TP.HCM với thành phố Đồng Nai, đồng thời hình thành mạng lưới kết nối thuận lợi hơn giữa các khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và sân bay Long Thành.