Khởi công gói thầu kiên cố hóa kênh thoát nước phục vụ tiêu thoát nước cho lưu vực gần 6,9 ngàn hécta

Gói thầu số 12 thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh thoát nước suối Nước Trong sẽ đầu tư xây dựng kiên cố hóa tuyến kênh thoát nước có chiều dài hơn 2,8km qua địa bàn xã An Phước. Ảnh: CTV

Gói thầu số 12 thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh thoát nước suối Nước Trong sẽ đầu tư xây dựng kiên cố hóa tuyến kênh thoát nước có chiều dài hơn 2,8km. Đồng thời, đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ gồm: đường quản lý dọc kênh, cầu dân sinh qua kênh, cống tiêu nước đấu nối vào kênh và cầu thang cứu hộ nhằm bảo đảm khả năng vận hành, khai thác và duy trì hiệu quả lâu dài. Gói thầu có giá trị thực hiện gần 50 tỷ đồng và sẽ hoàn thành sau 1 năm thi công xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố, việc khởi công thực hiện gói thầu đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hệ thống kênh thoát nước suối Nước Trong. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thoát nước ngày càng lớn, việc đầu tư đồng bộ các tuyến kênh, nâng cao năng lực dẫn và tiêu nước được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dòng chảy mặt.

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến kênh được kiên cố hóa sẽ góp phần nâng cao khả năng thu gom, dẫn và tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực gần 6,9 ngàn hécta. Qua đó, từng bước giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn xã An Phước và các khu vực lân cận, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Đồng thời, góp phần chống xói mòn, hạn chế sạt lở bờ kênh, bảo đảm an toàn công trình và khu vực dân cư lân cận.

Dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng thoát nước mà còn hướng đến cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị và dân cư tại khu vực xã An Phước.