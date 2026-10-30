Khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Trong giai đoạn 1, Tập đoàn Viettel đã đầu tư xây dựng hạ tầng, lắp đặt và vận hành thiết bị, dây chuyền công nghệ, từng bước đưa cơ sở vào sản xuất. Đội ngũ kỹ sư đã chủ động nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực kỹ thuật và từng bước làm chủ công nghệ.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao giai đoạn 2 nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, nâng cao khả năng tự chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị cho quân đội phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trong giai đoạn 2 này, Tập đoàn Viettel sẽ hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất. Tập đoàn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của đội ngũ kỹ sư trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cải tiến sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương, Tập đoàn Viettel và tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tập đoàn Viettel và các cơ quan chức năng đã chủ động, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên, tích cực chuẩn bị các điều kiện để dự án khởi công giai đoạn 2 đúng kế hoạch.

Đại tướng yêu cầu Tập đoàn Viettel nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong thi công; huy động nhân lực, thiết bị hiện đại, lựa chọn và tiếp nhận công nghệ phù hợp, xây dựng công trình đồng bộ, hiện đại. Quá trình triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, địa phương kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là về quỹ đất, để dự án triển khai đúng tiến độ.

Đại tướng tin tưởng, nhà máy giai đoạn 2 đồng bộ, hiện đại sẽ tạo bước phát triển mới về năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới.