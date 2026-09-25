Khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại Hà Nội

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất ký hiệu HH-01 thuộc quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án theo Quyết định số 9874/QĐ-BCA-H02 ngày 12/12/2025 của Bộ Công an với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Sau một thời gian chuẩn bị các bước thủ tục đầu tư, được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, đến nay các bước thủ tục đã được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Dự án có quy mô, sử dụng diện tích đất hơn 10.000m2, tổng số căn hộ dự kiến khoảng 600 căn, tầng cao tối đa 21 tầng… được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn - xanh - sạch - đẹp.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cảm ơn thành phố Hà Nội và chính quyền phường Hoàng Liệt đã tích cực đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng để dự án sớm được khởi công.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hiện thực hóa dự án sẽ giải quyết căn bản nhu cầu an cư lạc nghiệp cho nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ công an, giúp lực lượng an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật. Quá trình thi công cần chú trọng tuyệt đối đến chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ bàn giao đúng cam kết vào quý IV-2028.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu dự Lễ khởi công.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chân thành cảm ơn đến Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và bà con nhân dân phường Hoàng Liệt đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để Dự án sớm được triển khai; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để dự án sớm được hoàn thành trong thời gian tới.