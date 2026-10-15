Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tham dự Lễ khởi công có đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương thỉnh chuông.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi khởi công, Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra: "Kiểm tra khéo về sau nhất định khuyết điểm sẽ bớt đi” và “có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời". Tư tưởng đó của Bác mãi mãi là kim chỉ nam định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng nguyện tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; tiếp tục phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy"; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà bia Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đoàn đại biểu cũng dâng hương tại Nhà bia Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương - nơi ghi dấu sự kiện lịch sử ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Cơ quan Kiểm tra của Đảng (tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng).

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dâng hương tại Di tích.

Di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương gắn với sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, là một trong 13 điểm thuộc Khu di tích ATK đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại Lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Để Dự án được triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, chủ đầu tư cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh phát biểu tại Lễ khởi công.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Phú Đình tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và theo dõi việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

Phối cảnh và thông tin Dự án.

Sau khi Dự án hoàn thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với xã Phú Đình và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài, hiệu quả. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giới thiệu giá trị lịch sử phù hợp; kết nối Di tích với các điểm đến lịch sử cách mạng của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử.

Người dân xã Phú Đình dự Lễ khởi công.

Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2027).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử của địa điểm cội nguồn ngành Kiểm tra Đảng; từng bước hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan di tích theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 6-2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quà cho hộ nghèo xã Phú Đình.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quà cho 20 hộ nghèo tại xã Phú Đình.