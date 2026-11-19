Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án tôn tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Ảnh HIỂN CỪ)

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, việc tu bổ khu lưu niệm nhằm gìn giữ giá trị lịch sử và các yếu tố nguyên gốc của di tích. Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “địa chỉ đỏ” bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, là nơi mỗi người con Quảng Ngãi trở về thêm hiểu, thêm yêu một nhân cách lớn của mảnh đất này.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 2006; hiện lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và du khách thập phương về thăm viếng.

Khánh Hòa công khai quy hoạch chung đô thị tầm nhìn đến năm 2075

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Thông báo số 925 về việc công bố công khai Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg, ngày 20/10/2026. Phạm vi lập quy hoạch có diện tích tự nhiên khoảng 8.706,75 km², phần dự kiến lấn biển khoảng 6.247 ha.

Quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 2,7-2,8 triệu người; năm 2040 khoảng 3,7-3,8 triệu người và năm 2050 khoảng 5-5,1 triệu người, bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi. Quy hoạch này là cơ sở xác định mục tiêu, định hướng phát triển tổng thể dài hạn, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho toàn đô thị.

Gia Lai đưa vào sử dụng 13 căn nhà chống bão, lụt

Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ không hoàn lại thông qua UNDP, triển khai từ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định cũ, nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng của chiến tranh tiếp cận đất đai đã được rà phá bom mìn, cải thiện điều kiện sống, phát triển sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đợt này, 13 căn nhà chống bão, lụt được bàn giao, giúp các hộ dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống và nâng cao khả năng ứng phó thiên tai.

Đến nay, dự án đã hỗ trợ xây dựng 140 căn nhà an toàn trước bão, lụt; xây dựng, nâng cấp 12 trạm y tế xã; triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thăm, chúc mừng hộ dân được nhận nhà mới (Ảnh PHÚC THẮNG)

Đà Nẵng tái khởi động dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra lễ tái khởi động dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, đánh dấu bước tiếp nối trong quá trình phát triển dự án có quy mô khoảng 170,7 ha bên vịnh Đà Nẵng sau thời gian dài gián đoạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện những điều kiện cần thiết, tiếp tục triển khai dự án theo quy hoạch được phê duyệt và quy định pháp luật. Việc rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan là những nhiệm vụ trọng tâm, song hành với công tác chuẩn bị triển khai dự án.

Đắk Lắk kiểm kê di sản văn hóa giai đoạn 2026-2027

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phục vụ công tác quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch kiểm tra di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2027. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn 102 xã, phường từ nay đến hết năm 2027. Các đối tượng kiểm kê bao gồm: Di sản văn hóa phi vật thể, di sản di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản tư liệu theo đúng Luật Di sản văn hóa. Kết quả kiểm kê là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, lập bản đồ khoanh vùng bảo vệ và trình phê duyệt danh mục di sản, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Tháp Yang Prong nằm trên địa bàn xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia đang xuống cấp, cần bảo tồn (Ảnh CÔNG LÝ)