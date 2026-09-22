Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng. (Ảnh: NT)

Dự lễ khởi công còn có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên với diện tích gần 47ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 1.300 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F: Farm-Food-Feed-Fertilizer (Nông trại-Thực phẩm-Thức ăn chăn nuôi-Dinh dưỡng cho cây trồng).

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật cho nông dân, từng bước phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ, gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt, công suất 50.000 tấn/năm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao Bằng khen tặng Tập đoàn Quế Lâm. (Ảnh: NT)

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành trang trại nuôi ruồi lính đen, khu vực chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, bò và các loại gia cầm như gà, vịt… Đây là những hợp phần quan trọng trong chuỗi sản xuất, góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, bao gồm các tuyến đường trục chính, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước và các công trình xử lý chất thải, bảo đảm yêu cầu về môi trường trong toàn bộ quá trình hoạt động.

Theo nhà đầu tư, trong 15 tháng đầu, dự án sẽ tập trung triển khai các hạng mục chính gồm nhà điều hành, khu vực lưu trú, nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược. Khi đưa vào hoạt động, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: NT)

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cách tiếp cận mới trong phát triển nông nghiệp theo hướng xanh hơn, sạch hơn, thông minh hơn, tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao đời sống người nông dân một cách bền vững. Đây cũng là minh chứng sinh động, cụ thể cho việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị; từ phương thức sản xuất tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn...; qua đó, từng bước kiến tạo nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có sức cạnh tranh, nâng cao đời sống người nông dân và đóng góp bền vững vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan liên quan, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu kỹ thị trường; xây dựng công khai, minh bạch các quy chuẩn, tiêu chuẩn sản phẩm; chú trọng xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, yếu tố tiên quyết để tạo dựng niềm tin và phát triển bền vững là sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh.

Mục tiêu quan trọng hướng đến là cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung sức kiến tạo nền nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, hiện đại và bền vững; sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh cao, bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường; nâng cao đời sống người nông dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước...