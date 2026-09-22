Khởi công Dự án tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F gần 1.300 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tham dự buổi lễ.

Sáng 22/9, Tập đoàn Quế Lâm phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam tổ chức lễ khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương Nghệ An, Sơn La, TP Huế, Hà Tĩnh…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Quế Lâm khởi công dự án.

Về phía Tập đoàn Quế Lâm có bà Dương Thị Quế - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm; ông Nguyễn Thanh Vĩnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm cùng các thành viên ban lãnh đạo Tập đoàn, đông đảo các đối tác, người dân tham dự buổi lễ.

Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tham dự buổi lễ.

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên với diện tích gần 47 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 1.300 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Quế Lâm làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 4F: Farm - Food - Feed – Fertilizer (tương ứng với Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng).

Đây là mô hình hướng tới hình thành một chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, trong đó các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tái sử dụng phụ phẩm được kết nối đồng bộ. Phụ phẩm của quá trình sản xuất được thu hồi, xử lý và tái sử dụng làm đầu vào cho các hoạt động khác trong chuỗi, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chất thải và hạn chế tác động đến môi trường.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cao; sản xuất dinh dưỡng cây trồng, dinh dưỡng vật nuôi bằng công nghệ vi sinh và các chế phẩm sinh học; đồng thời, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân, từng bước phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Dự án được triển khai tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với diện tích gần 47 ha; tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống 5 nhà máy sản xuất, chế biến được đầu tư đồng bộ, gồm: nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo, công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy chế biến, sản xuất dinh dưỡng vật nuôi, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng, công suất 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược, công suất 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt, công suất 50.000 tấn/năm.

Ngoài ra, dự án còn bố trí các khu vực trang trại chăn nuôi, trồng trọt cùng hệ thống công trình phụ trợ, tạo thành một chuỗi sản xuất tuần hoàn và đồng bộ…

Khi đi vào hoạt động, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh.

Đại diện Bộ NN& MT đã trao bằng khen cho Tập đoàn Quế Lâm vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị...

Không chỉ là một tổ hợp sản xuất, Tổ hợp 4F Quế Lâm Lam Hồng còn được định hướng trở thành điểm nghiên cứu, trình diễn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Với cách tiếp cận đồng bộ từ Nông trại - Thực phẩm - Thức ăn chăn nuôi - Dinh dưỡng cho cây trồng, dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp trong đó các nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả, phụ phẩm được quay trở lại chu trình sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng và tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định trao bằng khen cho 2 cá nhân thuộc Tập đoàn Quế Lâm vì đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao bằng khen cho Tập đoàn Quế Lâm vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị, góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường. UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho 2 cá nhân thuộc tập đoàn đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngay sau đó, các đại biểu đã thực hiện các nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng.

Các đại biểu đã thực hiện các nghi thức bấm nút khởi công Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng.

Tập đoàn Quế Lâm là doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn, được thành lập năm 2001, tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Quế Lâm. Với hơn 25 năm phát triển, Tập đoàn đã xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín theo chuỗi giá trị, hoạt động trên các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học; sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh và chế phẩm sinh học; chăn nuôi an toàn sinh học; sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, thực phẩm hữu cơ; chuyển giao kỹ thuật và phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị. Hiện Tập đoàn Quế Lâm có 15 đơn vị thành viên, 7 nhà máy sản xuất trên cả nước, mạng lưới phân phối phủ khắp 63 tỉnh, thành phố và xuất khẩu sang một số thị trường như Lào và Campuchia. Dưới sự định hướng của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Lam, tập đoàn kiên định chiến lược phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị và tăng trưởng xanh, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Những thành tựu về đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế đã khẳng định vị thế của Quế Lâm là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.