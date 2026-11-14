Khởi công dự án thủy điện tích năng gần 28.000 tỷ đồng tại Sơn La

Dự lễ khởi công có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Sơn La.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án (Ảnh: CTV).

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên có tổng vốn đầu tư gần 27.871 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW. Các hạng mục chính gồm hệ thống hồ chứa, đường hầm dẫn nước, nhà máy ngầm và công trình đấu nối điện 500 kV.

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu trữ, điều tiết hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đây là công trình năng lượng có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong quá trình tổ chức thi công, quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn công trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công dự án (Ảnh: CTV).

Một trong những điểm đáng chú ý là tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, pháp lý của dự án. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, chỉ sau 76 ngày kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, đến ngày 13/11/2026, toàn bộ thủ tục và điều kiện khởi công đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Sơn La và nhà đầu tư hoàn thiện, sớm hơn trên một năm so với kế hoạch ban đầu.

Quang cảnh tại buổi lễ khởi công dự án (Ảnh: CTV).

Kết quả này thể hiện tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh Sơn La, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, địa phương và sự chủ động của doanh nghiệp.

Trong đó, chính quyền xã Mường Bang đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công. Cùng với đó, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân vùng dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ triển khai công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, khởi công mới chỉ là bước khởi đầu. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là tổ chức thi công thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư lâu dài.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phân công rõ trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không né tránh, đùn đẩy công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu tại lễ khởi công dự án (Ảnh: CTV).

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, tỉnh đề nghị huy động đầy đủ nguồn lực, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, ổn định sinh kế cho người dân vùng dự án.

UBND tỉnh Sơn La cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Ảnh phối cảnh dự án (Ảnh: CTV).

Việc khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên đánh dấu bước tiến mới trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của tỉnh Sơn La. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu trữ, điều tiết nguồn điện, hỗ trợ vận hành hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.