Dự lễ khởi công có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Ninh Bình.

Về phía tỉnh Sơn La, dự lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện nhà đầu tư, các đối tác.

Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026. Dự án triển khai tại hai xã Mường Bang và Mường Cơi, trên diện tích hơn 425 ha, tổng vốn gần 28.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW, gồm 4 tổ máy. Giai đoạn 2027-2030 đầu tư 900 MW; giai đoạn 2031-2032 bổ sung 300 MW. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện/năm, góp phần ổn định hệ thống điện miền Bắc; đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng/năm cho ngân sách tỉnh, tạo việc làm cho 2.400 lao động trong giai đoạn thi công và 350 lao động khi vận hành.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Các đại biểu dự Lễ khởi công.

Để phục vụ khởi công dự án, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, xã Mường Bang đã hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng của 70 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích 70,86 ha thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn I và khu vực tổ chức lễ khởi công, đạt 100% kế hoạch.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Thiện, đại diện chủ đầu tư báo cáo tổng quan dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Chỉ sau 76 ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, các thủ tục, điều kiện khởi công đã hoàn tất, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Đồng chí ghi nhận sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, địa phương và nhà đầu tư; biểu dương xã Mường Bang trong công tác giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của nhân dân vùng dự án. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn; chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tỉnh Sơn La cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Đồng chí Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công

Ông Nguyễn Xuân Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện, trao tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Sơn La.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khơi công.

Lễ khởi công dự án.

Nhân dịp này, Tập đoàn Xuân Thiện đã trao 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sơn La, góp phần chăm lo đời sống các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.