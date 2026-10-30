Khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối

Quang cảnh lễ khởi công dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối - Ảnh: X.P

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: X.P

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Về phía Sun Group có ông Đặng Minh Trường, thành viên Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cùng các lãnh đạo Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công - Ảnh: X.P

Dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối có tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỉ đồng, quy mô khoảng 167,48ha. Đây là dự án đầu tư du lịch quy mô lớn, được triển khai trên nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: X.P

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn đến quý II/2037 (phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý II/2028). Khi hoàn thành, dự án hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng nghìn cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công - Ảnh: X.P

Trước khi khởi công, dự án đã trải qua quá trình xem xét, thẩm định và hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, trong đó yêu cầu bảo vệ di sản, môi trường và phát triển bền vững được xác định là những nội dung trọng tâm.

Máy móc, phương tiện được tập kết để sẵn sàng thi công ngay sau lễ khởi công - Ảnh: X.P

Lễ khởi công dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối đánh dấu bước khởi đầu quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Trị.