Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Về phía Tập đoàn Sun Group có ông Đặng Minh Trường, thành viên Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn cùng các lãnh đạo tập đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khởi công Dự án quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối được triển khai trên nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác đặc trưng cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối với các hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch biển, du lịch lịch sử và văn hóa, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ khởi công Dự án quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Tổ hợp được trải rộng trên địa bàn ba xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu chính được kết nối bằng hệ thống năm tuyến cáp treo.

Phân khu hồ Thác Chuối được định hướng phát triển thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ, ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí. Các công trình được tổ chức gắn với cảnh quan mặt nước và địa hình tự nhiên.

Các đại biểu bấm nút Lễ khởi công Dự án quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Phân khu đỉnh U Bò (ở độ cao khoảng 1.009 m) phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng. Các hạng mục dự kiến bao gồm tổ hợp giải trí, không gian văn hóa, hệ thống lưu trú cao cấp, đài quan sát, đường dạo bộ, tàu hỏa leo núi và các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống năm tuyến cáp treo hiện đại kết nối các phân khu, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và hình thành hành trình trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi, khai thác lợi thế cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Phối cảnh Dự án quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn, đến quý II/2027 hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên hoàn thành vào quý II/2028. Khi hoàn thành, dự án hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Dự án đã được tổ chức đánh giá tác động di sản và được hội đồng chuyên gia trong nước, quốc tế thẩm định kỹ lưỡng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 2/2026, với sự tham dự của đại diện UNESCO. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến tại Văn bản số 692/BVHTTDL-DSVH ngày 10/02/2026, theo hồ sơ đánh giá tác động di sản, phương án dự án được xác định không ảnh hưởng đến Giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hồ sơ đánh giá tác động di sản đã được gửi đến UNESCO để trao đổi, tham vấn theo quy định của Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ngày 2/6/2026, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến Quảng Trị khảo sát, làm việc, trao đổi và thống nhất về định hướng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình chuẩn bị dự án được triển khai trên cơ sở phối hợp, tham vấn với các cơ quan chuyên môn trong nước và UNESCO, đặt yêu cầu bảo vệ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới lên hàng đầu.

Phối cảnh Dự án quần thể du lịch núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Theo quy hoạch được phê duyệt, mật độ xây dựng gộp tối đa của dự án khoảng 18,8%. Toàn bộ công trình được định hướng bố trí phù hợp địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp, bảo vệ cảnh quan và các khu vực rừng tiếp giáp. Dự án phải đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, quan trắc môi trường tự động, kiểm soát chất thải, phòng ngừa cháy rừng, sạt lở và các sự cố môi trường trong quá trình thi công, vận hành.