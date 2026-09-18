Sáng 18/9, tại bãi chế tạo của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Chi nhánh Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tại TP HCM (PVEP-HCM) cùng Tổng thầu Vietsovpetro tổ chức Lễ khởi công Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, Lô 01/10&02/10.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc PVEP-HCM; ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động PVEP-HCM, Vietsovpetro và các đơn vị tham gia dự án.

Lãnh đạo PVEP, PVEP-HCM và Vietsovpetro thực hiện nghi thức Khởi công Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng, Lô 01/10&02/10.

Hợp đồng EpCIC Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng được PVEP-HCM và Vietsovpetro ký ngày 28/7/2026. Dự án gồm 1 giàn đầu giếng, hệ thống đường ống ngầm, tuyến cáp điện tích hợp cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô để xử lý và xuất bán sản phẩm. Vietsovpetro là tổng thầu EpCIC thực hiện các công việc thiết kế, chế tạo, vận chuyển lắp đặt giàn KNV-WHP, đường ống, tuyến cáp và cải hoán công trình hiện hữu. Dự án dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2027.

Ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc PVEP-HCM nhấn mạnh yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn, đưa công trình vào vận hành khai thác an toàn, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Việt Hưng - Giám đốc PVEP-HCM cho biết, sự kiện khởi công Dự án - bắt đầu bằng việc triển khai chế tạo chân đế KNV-WHP - đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thực hiện chế tạo và xây dựng công trình. Để đạt được cột mốc này, chủ đầu tư, Tổng thầu cùng các đơn vị tham gia đã phối hợp trong công tác thiết kế, mua sắm, chuẩn bị vật tư, huy động nguồn lực và hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ chế tạo.

Bước vào giai đoạn thi công, Giám đốc PVEP-HCM đề nghị Tổng thầu tập trung cao nhất các nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn; chuẩn bị tốt cho công tác lắp đặt ngoài biển, hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào vận hành khai thác an toàn, hiệu quả.

Ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro: Vietsovpetro đã tập trung huy động tối đa lực lượng cán bộ, kỹ sư, người lao động tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm cho dự án.

Ông Đặng Đức Phong - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro chia sẻ, Kình Ngư Vàng là một trong những dự án có tiến độ khẩn trương và thời gian triển khai ngắn nhất mà Vietsovpetro từng đảm nhận. Để đảm bảo đúng tiến độ, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ kịp thời và tinh thần chia sẻ trách nhiệm từ PVEP và PVEP-HCM, Vietsovpetro đã tập trung huy động tối đa lực lượng cán bộ, kỹ sư, người lao động tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm cho dự án.

Sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, Vietsovpetro đã khẩn trương triển khai nhiều công việc, gồm thiết kế chi tiết, lập biện pháp tổ chức thi công, mua sắm vật tư, thiết bị, dụng cụ và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khởi công chế tạo chân đế KNV-WHP.

Hiện nay, tại các cơ sở chế tạo của Vietsovpetro đang đồng thời triển khai nhiều dự án nội bộ, dự án của PVEP và các dự án dịch vụ bên ngoài. Vì vậy, Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro đề nghị toàn thể cán bộ, kỹ sư và người lao động tham gia Dự án Kình Ngư Vàng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho bản thân, cho công trình, cho Vietsovpetro và PVEP trong suốt quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc PVEP: Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng chuyển sang giai đoạn chế tạo trong thời gian ngắn là minh chứng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa PVEP, PVEP-HCM và Vietsovpetro.

Đánh giá về bước tiến mới của dự án, ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng Giám đốc PVEP khẳng định, việc Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng chuyển sang giai đoạn chế tạo trong thời gian ngắn là minh chứng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa PVEP, PVEP-HCM và Vietsovpetro.

Kình Ngư Vàng không phải dự án có quy mô lớn, nhưng giữ vị trí quan trọng trong hành trình phát triển của PVEP và PETROVIETNAM. Cùng với các dự án Đại Hùng Pha 3, Đại Hùng Nam, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Thăng Long - Đông Đô, dự án góp phần khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác trong nước.

Tổng Giám đốc PVEP đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ của Vietsovpetro trong các dự án trước đây như Đại Hùng Pha 3, Đại Hùng Nam và Khánh Mỹ - Đầm Dơi; đồng thời kỳ vọng hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác tại các dự án dầu khí trong những năm tới.

Các đại biểu chứng kiến nghi thức cắt thép khởi công dự án.

Theo ông Nguyễn Thiện Bảo, cơ chế phân cấp, phân quyền được Luật Dầu khí mới mở ra sẽ góp phần rút ngắn thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Trên nền tảng đó, PVEP và Vietsovpetro cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả khai thác và gia tăng sản lượng dầu khí trong nước.

"Với sự hợp tác giữa PVEP và Vietsovpetro, hai bên sẽ còn nhiều cơ hội triển khai các dự án tiếp theo tại bể Cửu Long, bể Nam Côn Sơn và các khu vực khác. Sự hợp tác cũng không chỉ dừng ở các hợp đồng EPC mà có thể mở rộng sang nhiều dự án và lĩnh vực khác" - Tổng Giám đốc PVEP khẳng định./.