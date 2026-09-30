Khởi công Dự án Nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình với 680 căn hộ

Các đại biểu và chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 10.583 m2, gồm 2 tháp cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m2. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 42.474 m2. Trong đó có 6.373m2 diện tích thương mại - dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân. Khi hoàn thành, dự án dự kiến trở thành nơi an cư của khoảng 1.400 người.

Theo kế hoạch, Dự án NƠXH Trương Hán Siêu sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động trong năm 2029. Cùng với các dự án NƠXH đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, dự án góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển NƠXH theo đề án được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, bổ sung quỹ nhà ở, hoàn thiện hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển quỹ NƠXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đây là dự án NƠXH thứ 2 được khởi công trên địa bàn phường Hòa Bình từ đầu năm đến nay, đưa tổng số căn hộ NƠXH được khởi công trên địa bàn phường lên khoảng 2.000 căn. Trong khi đó, toàn tỉnh đã khởi công một số dự án NƠXH với khoảng 5.000 căn, trong đó số căn hộ khởi công tại phường Hòa Bình chiếm khoảng 40%.

Các đại biểu chúc mừng chủ đầu tư.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường; kiểm soát tốt chi phí đầu tư, bảo đảm giá thành hợp lý, đúng định hướng phát triển NƠXH, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân.

Dự án NƠXH Trương Hán Siêu, phường Hòa Bình được khởi công xây dựng với 680 căn hộ.

Tại lễ khởi công, chủ đầu tư khẳng định sẽ đặt chất lượng công trình và an toàn của người dân lên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các bên liên quan tổ chức thi công khoa học, quyết liệt, hiệu quả.

Các hoạt động triển khai dự án sẽ tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, chất lượng và hướng tới lợi ích lâu dài của cộng đồng cư dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển NƠXH của tỉnh giai đoạn 2026-2030 và đóng góp vào quá trình phát triển đô thị của phường Hòa Bình.