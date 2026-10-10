Khởi công dự án nhà ở xã hội tại xã Sóc Sơn

Đại diện lãnh đạo xã Sóc Sơn và chủ đầu tư tham gia khởi công dự án. Ảnh: CTV.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 195,5 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên diện tích đất 1.398 m², gồm một khối nhà cao 15 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng tum. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 138 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 400 người.

Theo kế hoạch, nhà ở xã hội Dược Thượng sẽ được thi công từ quý IV-2026 đến quý I-2028. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào khai thác từ quý II-2028.

Phối cảnh nhà ở xã hội Dược Thượng tại xã Sóc Sơn.

Việc triển khai dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn xã Sóc Sơn nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xét duyệt, bố trí nhà ở đúng đối tượng theo quy định.

Đại diện chủ đầu tư Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành cam kết tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Việc khởi công dự án góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng xã Sóc Sơn ngày càng văn minh - hiện đại - phát triển bền vững.