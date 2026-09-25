Khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa Chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai. (Ảnh NH)

Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Ông Ngô Văn Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn (Ảnh Ngọc Huy)

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 7.000m², với tổng vốn đầu tư gần 806 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Ngô Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn cho biết, việc dự án được triển khai là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ổn định cho người lao động và các gia đình có thu nhập thấp.

Theo chủ đầu tư, dự án được định hướng không chỉ đáp ứng yêu cầu về nhà ở mà còn bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, môi trường sống và những tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân. Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và tiến độ công trình.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (Ảnh NH).

Tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, từng bước giải quyết nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh cho rằng, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng mà còn phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó nhà ở là một nhu cầu thiết yếu đối với người dân, nhất là những nhóm có thu nhập còn hạn chế.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công Dự án khu nhà ở xã hội khu dân cư số 3 phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh (Ảnh NH).

Với quy mô khoảng 490 căn hộ, dự án sau khi hoàn thành dự kiến tạo chỗ ở cho gần 1.000 người. Bên cạnh các căn hộ, dự án còn được đầu tư các hạng mục thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng và hạ tầng kỹ thuật, qua đó góp phần hoàn thiện không gian sống tại khu vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về an toàn; đồng thời thực hiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các công trình phục vụ cộng đồng.

Dự án được khởi công đáp ứng thêm về nhà ở cho gần 1.000 người.(Ảnh NH)

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu quá trình bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Các thông tin về giá bán, giá thuê, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua phải được công bố rõ ràng, bảo đảm chính sách ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các sở, ngành và chính quyền phường Đa Mai được đề nghị tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ, trật tự xây dựng, môi trường và việc thực hiện các quy định về nhà ở xã hội.

Việc khởi công dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn, góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở của người lao động và các hộ gia đình thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.