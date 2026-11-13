Khởi công Dự án nhà ở xã hội Quang Trung - Thạch Thất với tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương cho biết, xã Tây Phương sau sắp xếp có quy mô dân số trên 102.000 người cùng 1 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp, 10 làng nghề truyền thống và hơn 1.650 doanh nghiệp, nhu cầu về chốn an cư cho người lao động đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công. Ảnh: Công Phương

Nhà ở xã hội là một chủ trương lớn có ý nghĩa thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương. Đối với xã Tây Phương, việc triển khai dự án càng có ý nghĩa trong giai đoạn xã Tây Phương đang phát triển nhanh về đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Chính quyền và nhân dân xã Tây Phương mong muốn dự án sẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hài hòa với cảnh quan hạ tầng khu vực.

Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Công Phương

“Địa phương kỳ vọng dự án không chỉ bổ sung quỹ nhà ở, hoàn thiện không gian đô thị mà còn giúp người lao động thực sự an cư, ổn định cuộc sống để yên tâm gắn bó lâu dài, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố. Chúng tôi mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư và mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều dự án tương tự để xây dựng xã Tây Phương ngày càng văn minh, hiện đại”, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư, ông Kiều Mạnh Thắng, Giám đốc công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt đã giới thiệu về quy mô của dự án. Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Quang Trung – Thạch Thất được triển khai trên tổng diện tích 6,4ha với tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng, dự án đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý sau khi được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp phép xây dựng.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án nhà ở xã hội Quang Trung - Thạch Thất. Ảnh: Công Phương

Công trình dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.400 hộ dân cư sinh sống, bao gồm 3 hạng mục chính: khu nhà ở xã hội với 4 tòa chung cư cao 8 tầng nổi, 1 tầng hầm liên thông rộng 2,3ha, cung cấp 1.052 căn hộ có diện tích từ 64m2 đến 77m2; khu nhà ở thương mại thấp tầng thiết kế theo phong cách tân cổ điển gồm 54 căn (3 tầng nổi, 1 tầng tum, diện tích từ 104m2 đến 379m2; cùng một công trình dịch vụ thương mại rộng 153m2.

Theo ông Kiều Mạnh Thắng, điểm nhấn của dự án là không gian sống xanh, thông thoáng, đón gió và ánh sáng tự nhiên cùng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như trường mầm non, bể bơi ngoài trời, sân thể thao, nhạc nước, đài phun nước, phố đi bộ và không gian đọc sách.

“Chúng tôi cam kết thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để sớm bàn giao những mái ấm hạnh phúc cho người dân, cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn”, ông Kiều Mạnh Thắng chia sẻ.