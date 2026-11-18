Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Hùng Vương làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 1,905ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 570,852 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 10.663,1m2, xây dựng 2 tòa chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 44.783,9m2, cung cấp khoảng 420 căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, dự án bố trí khu nhà ở thương mại trên diện tích khoảng 2.666m2, gồm 26 căn nhà liền kề cao 5 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý IV/2029.

Việc triển khai Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương là dự án thứ 24 trên địa bàn tỉnh được khởi công theo chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và là dự án thứ 18 sau khi sáp nhập tỉnh Phú Thọ mới.

Việc khởi công dự án tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 420 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, cán bộ, công nhân trên địa bàn; góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc phối hợp hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện khởi công dự án.

Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ; tuân thủ nghiêm các quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.