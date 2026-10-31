Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.052 tỷ đồng cho lực lượng Công an tại Đà Nẵng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực và tầm quan trọng đặc biệt của dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ sự xúc động và thấu hiểu sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an: Từ lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng, chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, cảnh vệ cho đến quản lý trại giam... luôn phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, áp lực và gian khổ.

Nhiều đồng chí đã gác lại hạnh phúc riêng tư, đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Từ thực tiễn đó, Thượng tướng Đặng Hồng Đức khẳng định việc chăm lo đời sống, giải quyết những vấn đề chính sách nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ở tuyến đầu gian khổ, chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp.

Nhà ở cho lực lượng Công an là nhà ở xã hội, và đối tượng được thụ hưởng phải là những cán bộ, chiến sĩ thật sự khó khăn, hoàn cảnh ngặt nghèo, đúng theo tinh thần ưu tiên quan tâm giải quyết trước.

Để dự án triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng phát huy tốt vai trò đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn để phân bổ căn hộ một cách khách quan, công tâm, hài hòa và ưu tiên tuyệt đối cho những cán bộ, chiến sĩ khó khăn nhất.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu ngay sau lễ khởi công phải tập trung nguồn lực tiến hành thi công ngay. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, bảo đảm tiến độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và kiến trúc hài hòa. Công trình không chỉ mang lại mái ấm cho cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị của phường Hòa Xuân nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định việc triển khai dự án nhà ở xã hội thứ 2 tại Đà Nẵng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp lực lượng Công an an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí đề nghị Công an thành phố, các ban, sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng chủ đầu tư tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục, hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư T&H Group miền Trung Nguyễn Tất Thẳng khẳng định, thành công của dự án không chỉ được đánh giá qua quy mô hay tiến độ xây dựng, mà quan trọng hơn là chất lượng, tính an toàn, tiện ích và giá trị sử dụng lâu dài đối với cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm an toàn và tiến độ thi công, hướng đến xây dựng công trình có giá trị bền vững.

Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an với tổng vốn đầu tư hơn 1.052 tỷ đồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự án được triển khai trên diện tích 12.709m², quy mô 493 căn hộ, trong đó có 468 căn nhà ở xã hội cao 17 tầng và 25 căn nhà ở thương mại cao 5 tầng, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.500 người.

Dự án nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác tại thành phố Đà Nẵng, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự án sẽ triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2028, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.