Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên phía Tây tỉnh Gia Lai

Sáng 7/11, Dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) được khởi công. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh do Công ty TNHH Happy House Gia Lai làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất có diện tích gần 1,2 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 740 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, cung cấp khoảng 546 căn hộ (diện tích 60-80 m²), cùng các công trình nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Công ty TNHH Happy House Gia Lai khẳng định việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ mang tính chất đầu tư xây dựng thuần túy mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc.

Dự án ra đời nhằm đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo người lao động trên địa bàn. Qua đó, công trình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế địa phương.

Dự án nhà ở xã hội nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, khu trung tâm thành phố Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai.

Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực để thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn dự án; xây dựng không gian sống văn minh cho người dân.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, việc khởi công Dự án nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh không chỉ đánh dấu sự hình thành một công trình nhà ở mới, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới với chính sách nhà ở xã hội tại khu vực phía Tây của tỉnh, tạo thêm cơ hội để người dân được tiếp cận nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp với điều kiện thu nhập.

Để dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả và sớm đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ.

Ngay trong ngày khởi công, dự án đã thu hút 180 khách hàng đăng ký nguyện vọng mua nhà ở xã hội.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về xác định giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội; công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định.

Đồng hành cùng chủ đầu tư, chính quyền địa phương cùng các sở, ngành sẽ hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Hoàng Thanh