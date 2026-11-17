Dự lễ khởi công có: ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023.

Dự án được triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được UBND huyện Yên Phong phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Công trình gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420m², với 810 căn hộ cho thuê khép kín gồm thang máy và các thiết bị, nội thất cơ bản (giường, tủ quần áo, tủ bếp...), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động.

Bên cạnh khối nhà ở, dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ, gồm nhà trẻ, khu vực để xe, cây xanh, mặt nước và khu thể dục thể thao, hướng tới hình thành không gian sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ, rèn luyện sức khỏe của người lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo TP. Bắc Ninh, các ban, sở, ngành và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để dự án được triển khai.

Đồng thời nhấn mạnh, dự án cần được triển khai với tinh thần tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản phát sinh, qua đó giảm giá thuê nhà, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân, người lao động; Công trình cần phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh cho biết, để công trình Nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (thuộc xã Yên Trung và xã Tam Đa) sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ thi công; chú trọng an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu vực xây dựng.

Chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình và quyền lợi của người thuê nhà lên hàng đầu; bảo đảm các căn hộ có chất lượng phù hợp, giá thuê hợp lý, việc quản lý, khai thác công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách.

Mỗi căn hộ khi bàn giao cần thực sự trở thành nơi ở ổn định, giúp người lao động an tâm lập nghiệp, gắn bó và xây dựng tương lai.