Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại Phú Thọ

Sáng 22/10, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (gọi tắt dự án).

Dự án do Công ty TNHH Phát triển Nhà Phú Thọ (thành viên MHI Group) làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 5,3ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng số 1.085 căn hộ trong đó 845 căn nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an và 240 căn hộ thương mại, shophouse.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Phú Thọ.

Dự án quy hoạch dành hơn 20% quỹ đất cho công viên cây xanh và khu thể thao, trường mầm non nội khu. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3/2028.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Việt Trì là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của tỉnh Phú Thọ nói chung, phường Việt Trì nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND phường Việt Trì tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Ngay sau Lễ Khởi công, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ bàn giao Cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Việc Trì cũ (Sân vận động Bảo Đà) thuộc UBND phường Việt Trì cho Bộ Công an.

Ngay sau Lễ Khởi công, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ bàn giao cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Việc Trì cũ (Sân vận động Bảo Đà) thuộc UBND phường Việt Trì cho Bộ Công an.

Theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cơ sở nhà, đất Sân vận động Bảo Đà thuộc UBND phường Việt Trì được điều chuyển sang Bộ Công an quản lý, sử dụng, phục vụ bố trí địa điểm đóng quân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cơ sở có tổng diện tích đất khoảng 15ha, tổng nguyên giá tài sản hơn 2.634 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 2.572 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện UBND phường Việt Trì và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục quản lý, sử dụng tài sản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Việc bàn giao cơ sở nhà, đất Sân vận động Bảo Đà thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của tỉnh Phú Thọ với Bộ Công an trong bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện đóng quân cho lực lượng Cảnh sát cơ động; góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực.