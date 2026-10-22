Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại Phú Thọ

Sáng 22/10, tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND).

Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Chủ đầu tư ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nhà Phú Thọ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng các đại biểu tại lễ khởi công.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại khu Quế Trạo do Công ty TNHH Phát triển Nhà Phú Thọ (thành viên MHI Group) làm chủ đầu tư, có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 53.563 m², với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp khoảng 1.085 căn hộ, có diện tích từ 70 đến 75 m²/căn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình tiện ích phục vụ sinh hoạt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III năm 2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công.

Việc triển khai dự án là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Đặc biệt, trong bối cảnh lực lượng Công an địa phương vận hành mô hình tổ chức 2 cấp, việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ổn định nơi ở cho CBCS càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại khu Quế Trạo là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ về chăm lo đời sống CBCS. Qua đó, dự án góp phần giúp CBCS ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo.

Đối với công trình này, đồng chí Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đạt chất lượng cao nhất, có giá trị thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; đồng thời góp phần tạo cảnh quan, kiến trúc đẹp cho tỉnh Phú Thọ nói chung và phường Việt Trì nói riêng.

Phát biểu chúc mừng tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tạo điều kiện triển khai dự án tại tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng những đóng góp, sự tận tụy và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại khu Quế Trạo được khởi công hôm nay là dự án nhà ở xã hội thứ 23 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của tỉnh là phát triển nhà ở xã hội phải bảo đảm chất lượng tốt, tương đương nhà ở thương mại về chất lượng, công năng, độ bền, an toàn và các tiện ích thiết yếu; đồng thời, bảo đảm giá cả phù hợp, gắn với chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, các sở, ngành và chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc tiến độ, chất lượng dự án; kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm dự án hoàn thành đúng yêu cầu, đáp ứng thiết thực nhu cầu an cư của CBCS và gia đình.

Đại diện UBND phường Việt Trì và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công theo quy định.

Tại buổi lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND khu Quế Trạo.

* Sáng cùng ngày, tại trụ sở UBND tỉnh Phú Thọ, đã diễn ra Lễ bàn giao cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục Thể thao TP Việt Trì (cũ) thuộc UBND phường Việt Trì cho Bộ Công an.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng các đại biểu tại lễ bàn giao.

Theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cơ sở nhà, đất Sân vận động Bảo Đà thuộc UBND phường Việt Trì được điều chuyển sang Bộ Công an quản lý, sử dụng, phục vụ việc bố trí địa điểm đóng quân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Cơ sở có tổng diện tích đất khoảng 15 ha, tổng nguyên giá tài sản hơn 2.634 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 2.572 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện UBND phường Việt Trì và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục quản lý, sử dụng tài sản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Việc bàn giao cơ sở nhà, đất Sân vận động Bảo Đà thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của tỉnh Phú Thọ với Bộ Công an trong việc bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện đóng quân cho lực lượng Cảnh sát cơ động; góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn và khu vực.