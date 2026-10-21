Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại Hà Nội

Ngày 21/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất 3-3 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, TP Hà Nội và xã Đông Anh.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô quy hoạch ký hiệu 3-3, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, TP Hà Nội có ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện.

Bên cạnh việc bổ sung quỹ nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND, việc đầu tư đồng bộ các hạng mục nhà ở, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên và cây xanh sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị tại khu vực Đông Anh, phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tặng hoa đại diện chính quyền và Công an địa phương tại lễ khởi công.

Thực hiện chủ trương phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-BCA-H02 ngày 26/1/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà làm Chủ đầu tư dự án.

Dự án được triển khai với quy mô sử dụng đất khoảng 8,3 ha; tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 227.518 m², bao gồm diện tích tầng hầm. Theo quy mô dự kiến, dự án cung cấp 1.443 căn nhà ở xã hội…

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại xã Đông Anh là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Đối với công trình này, đồng chí Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của TP Hà Nội nói chung, xã Đông Anh nói riêng…

Ông Vũ Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chân thành cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội; Đảng ủy, UBND và nhân dân xã Đông Anh đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để dự án sớm được hoàn thành trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ.