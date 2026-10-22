Khởi công dự án nhà ở quy mô 1.085 căn hộ cho lực lượng Công an nhân dân tại phường Việt Trì

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và hiện đại hóa không gian đô thị địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Cùng dự có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu Quế Trạo do Công ty TNHH Phát triển nhà Phú Thọ làm chủ đầu tư, có tổng diện tích quy hoạch gần 5,36ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.085 căn hộ (bao gồm 845 căn nhà ở xã hội dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân và 240 căn hộ thương mại, shophouse).

Đáng chú ý, dự án dành hơn 20% quỹ đất để phát triển công viên cây xanh, khu thể thao và trường mầm non nội khu, tạo không gian sống và rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng cư dân. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2028.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh: Dự án là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Việc giải quyết tốt nhu cầu an cư sẽ tạo nền tảng vững chắc để lực lượng Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt thẩm mỹ cao và hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung của tỉnh Phú Thọ cũng như phường Việt Trì.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tạo điều kiện triển khai dự án tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án sẽ thành công tốt đẹp, mang đến cơ hội an cư cho nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Công an nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng những đóng góp và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời xác định việc chăm lo nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ thiết thực, trọng tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, đây là dự án nhà ở xã hội thứ 23 được triển khai trên địa bàn tỉnh. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của lực lượng vũ trang mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh và hoàn thiện hạ tầng đô thị phường Việt Trì.

Đồng chí nhấn mạnh quan điểm nhất quán: Các dự án nhà ở xã hội phải được xây dựng với chất lượng tương đương nhà ở thương mại về công năng, độ bền, an toàn, tiện ích và giá cả phù hợp. 100% các tòa nhà phải bố trí tầng hầm để xe (từ 1-2 tầng hầm), kết hợp đồng bộ các tiện ích mặt đất như siêu thị, khu thể thao, không gian cây xanh, cảnh quan và các dịch vụ thiết yếu nhằm đảm bảo điều kiện sinh sống ổn định, lâu dài cho người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công.

Để dự án hoàn thành đúng cam kết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Phát triển nhà Phú Thọ tập trung nguồn lực, thi công khoa học, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sở Xây dựng chủ động đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng; phối hợp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Công an tỉnh phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an, các sở, ngành và chủ đầu tư theo dõi, bảo đảm dự án đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của cán bộ, chiến sĩ.

UBND phường Việt Trì đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực thi công; phối hợp chuẩn bị đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước và các dịch vụ thiết yếu khi dự án đi vào vận hành.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Phối cảnh kiến trúc tòa nhà căn hộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án.