Tham dự lễ khởi công có Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía địa phương có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công tỉnh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND, coi đây là một trong những nội dung thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

“Việc triển khai dự án tại tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách hậu phương Công an, tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ khởi công.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhất là giải quyết nhu cầu an cư cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho rằng đây cũng là sự cụ thể hóa chính sách hậu phương Công an của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan phải xét duyệt kỹ hồ sơ, đảm bảo để các cán bộ, chiến sĩ diện khó khăn nhất về chỗ ở được duyệt mua nhà.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự tại buổi lễ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm đảm bảo 3 yêu cầu để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và sớm giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Thứ nhất, xây dựng công trình thật sự chất lượng, sử dụng bền vững, lâu dài. Thứ hai, công trình phải được thiết kế với giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và làm đẹp hơn cho cảnh quan, kiến trúc. Thứ ba, tổ chức triển khai thi công khẩn trương, đảm bảo tốt nhất tiến độ đã đề ra; phải đảm bảo yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn công trình, là sản phẩm an cư lâu dài, có giá trị cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: Việc chăm lo đời sống, tạo điều kiện an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận thức rõ trách nhiệm đó, thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đất đai, đầu tư để dự án sớm được triển khai.

Để bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng và phấn đấu sớm hơn tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Thành Nhất thường xuyên theo dõi tiến độ, chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền; bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án với khu vực xung quanh. “Tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; không để dự án chậm tiến độ do nguyên nhân thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu mà đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, đặc biệt là về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn và giá nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của cán bộ, chiến sĩ. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và chủ đầu tư rà soát, nắm chắc nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ; hướng dẫn việc đăng ký, xét duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát nhu cầu nhà ở của lực lượng Công an trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là tại khu vực phía Đông và các địa bàn trọng điểm, để chủ động đề xuất quỹ đất và phương án đầu tư phù hợp trong thời gian tới.

Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND được xây dựng tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích sử dụng đất hơn 18.900m2, trong đó tổng diện tích xây sàn khoảng 59.885m2 với số vốn đầu tư hơn 869,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ cung cấp 485 căn nhà ở xã hội và 15 căn nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông đồng bộ, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, nhu cầu nhà ở và sinh hoạt của khoảng 1.500 người.

Phối cảnh dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ.

Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Công an có thêm cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.