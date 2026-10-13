Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Gia Lai

Thượng tướng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khởi công

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Dự án được triển khai trên ô đất M3.6 (đường Lê Thanh Nghị, phường Quy Nhơn), do Công ty cổ phần Phú Tài làm chủ đầu tư. Việc xây dựng công trình nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ CAND, qua đó tạo điều kiện để lực lượng an tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Nghi thức nhấn nút khởi công dự án nhà ở

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, quan tâm giải quyết nhu cầu nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Việc triển khai dự án không chỉ góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách về nhà ở mà còn tạo nền tảng để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để dự án được triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nhân lực, nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.

Hà Vy