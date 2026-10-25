Thứ trưởng Công an Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu tại lễ khởi công dự án. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Dự án có tổng diện tích khoảng 8.323m2 với quy mô 2 cụm tòa tháp; 20 tầng nổi, 2 tầng hầm; 631 căn hộ (451 căn nhà ở xã hội, 180 căn nhà ở thương mại).

Các đại biểu dự khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng năm 2026, thành phố có 3 dự án đã hoàn thành với quy mô 2.283 căn hộ và dự tính cả năm 2026 sẽ hoàn thành 13 dự án với khoảng 9.402 căn hộ và 17 dự án đủ điều kiện đưa ra thị trường để người dân đăng ký với 18.000 căn hộ, đạt chỉ tiêu phát triển 28.000 căn hộ nhà ở xã hội năm 2026.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khởi công. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Quý IV/2026, Thành phố tiếp tục khởi công 6 dự án quy mô lớn với khoảng 84.000 căn để thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030 do Chính phủ giao cho Thành phố Hồ Chí Minh.