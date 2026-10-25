Khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân
Sáng 25/10, Bộ Công an, Công ty cổ phần Confitech Thủ Đức phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 15/6C đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án có tổng diện tích khoảng 8.323m2 với quy mô 2 cụm tòa tháp; 20 tầng nổi, 2 tầng hầm; 631 căn hộ (451 căn nhà ở xã hội, 180 căn nhà ở thương mại).
Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng năm 2026, thành phố có 3 dự án đã hoàn thành với quy mô 2.283 căn hộ và dự tính cả năm 2026 sẽ hoàn thành 13 dự án với khoảng 9.402 căn hộ và 17 dự án đủ điều kiện đưa ra thị trường để người dân đăng ký với 18.000 căn hộ, đạt chỉ tiêu phát triển 28.000 căn hộ nhà ở xã hội năm 2026.
Quý IV/2026, Thành phố tiếp tục khởi công 6 dự án quy mô lớn với khoảng 84.000 căn để thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030 do Chính phủ giao cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khoi-cong-du-an-nha-o-cho-luc-luong-vu-trang-cong-an-nhan-dan-post997912.html