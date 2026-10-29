Khởi công dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội

Dự lễ khởi công có đại biểu UBND TP Hà Nội, thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đại biểu lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Dự án do Tổng công ty 319 triển khai, có tổng mức đầu tư hơn 1.020 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.400m² tại số 40, ngõ 183 phố Hoàng Văn Thái. Công trình gồm 25 tầng nổi, 1 tầng tum và 3 tầng hầm, cung cấp 336 căn hộ, quy mô dân số khoảng 850 người. Thời gian thực hiện từ tháng 10-2026 đến tháng 12-2029.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Tổng công ty 319 tập trung nguồn lực, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, tư vấn giám sát có đầy đủ năng lực, uy tín, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và tiến độ đã đề ra. Thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quản lý chặt chẽ quá trình thi công, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã bố trí.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo.

Đối với các đơn vị thi công và tư vấn giám sát, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tập trung huy động tối đa trang thiết bị máy móc và nhân lực, thi công đúng thiết kế, kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân trong khu vực; xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án thực hiện phân bổ, quản lý chặt chẽ và tổ chức xét duyệt bảo đảm công khai, đúng đối tượng, đúng quy định. Tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khởi công và hoàn thành các dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội trên địa bàn cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị UBND TP Hà Nội và các cơ quan địa phương phối hợp, đồng hành, tạo điều kiện cùng chủ đầu tư kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để dự án về đích đúng hạn. Đồng thời quan tâm bảo đảm quỹ đất, thống nhất vị trí để Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai các dự án, bảo đảm nhu cầu nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội trên địa bàn Thủ đô.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội.

Theo thông tin tại lễ khởi công, hiện Tổng công ty 319 đang triển khai 2 dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Trong đó, Dự án Nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, khởi công ngày 17-12-2024, hiện đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng để bàn giao trong tháng 11-2026. Dự án Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa được khởi công ngày 6-10-2026 và đang tích cực triển khai thi công, dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối năm 2028.

Dự án tại phường Phương Liệt, Tổng công ty 319 xác định việc triển khai dự án phải bảo đảm đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư; phát triển phù hợp với quy hoạch đô thị, gắn với yêu cầu sử dụng hiệu quả quỹ đất và bảo đảm chất lượng công trình.

Các dự án đầu tư đã chủ động rà soát hồ sơ, nghiên cứu kỹ các quy định có liên quan, bám sát quy hoạch và các văn bản chỉ đạo, chấp thuận của các cấp có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội, bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty 319 phát biểu tại lễ khởi công.

Lãnh đạo Tổng công ty 319 cam kết thi công công trình theo đúng kế hoạch, đúng phương án kỹ thuật đã được thiết kế, phê duyệt; tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về xây dựng cơ bản; bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường. Phấn đấu hoàn thành bàn giao trước tiến độ quy định.