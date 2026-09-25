Khởi công dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại phường Hoàng Liệt

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tham dự buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TA

Dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an được triển khai xây dựng tại ô đất ký hiệu HH-01, thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 10.053m². Trong tổng diện tích được giao, dự án bố trí 6.702,7m² xây dựng chung cư nhà ở xã hội (đất ở đô thị, được miễn tiền sử dụng đất) và 1.666,3m² xây chung cư hỗn hợp thương mại (đất ở đô thị, có thu tiền sử dụng đất). Phần 1.684m² còn lại là đất công cộng dùng làm đường giao thông, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bàn giao lại cho cơ quan chuyên ngành, địa phương quản lý sau khi hoàn thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cảm ơn thành phố Hà Nội và chính quyền phường Hoàng Liệt đã tích cực đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng để dự án sớm được khởi công.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hiện thực hóa dự án sẽ giải quyết căn bản nhu cầu an cư lạc nghiệp cho nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ công an, giúp lực lượng an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Ảnh: TA

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và quy định pháp luật. Quá trình thi công cần chú trọng tuyệt đối đến chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ bàn giao đúng cam kết vào quý IV-2028.